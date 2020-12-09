Кубанская «Елка желаний» собрала за 4 дня около 500 подарков

Организаторы ежегодной благотворительной акции «Елка желаний» сообщают, в этом году из-за вспышки новой коронавирусной инфекции краевое мероприятие пройдет в онлайн-режиме. Подарки кубанским детишкам также планируется собирать в интерактивном формате, а доставлять их по адресам будут волонтеры – жители региона и молодые депутаты Краснодарского края.

Волонтеры отмечают, всего за четыре дня акции сказочный мешок Деда Мороза основательно потяжелел – чуткие и активные жители края отправили около 500 новогодних наборов. Главными героями благотворительной акции в этом году станут дети с тяжелыми заболеваниями, которые находятся на лечении в региональных стационарах. Вместе с муниципальными властями «Елку желаний» проводит Фонд помощи детям «Край добра». Сотрудники фонда отмечают, под Новый год исполнять мечты маленьких кубанцев уже давно стало для них светлой и доброй традицией.

«Как известно, новогодние и рождественские праздники – это период добра, время волшебства. Прекрасно, что мы имеем возможность подобрать тот либо иной презент для конкретного ребенка и затем подарить его в Новогоднюю ночь. Фонд “Край добра” – организация с многолетней репутацией, поэтому я уверена, что все заказанные детьми подарки дойдут до адресатов», – рассказала Зоя Анохина, один из волонтеров «Елки желаний».

Она добавила, что списки с наименованиями подарков, которые хотели бы получить детишки под Новый год, благотворительный фонд принимает практически ежедневно. Чтобы оперативно формировать десятки подарочных наборов, для работы в фонд приглашены специальные менеджеры.