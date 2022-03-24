Кубанские инвесторы получат землю под газовые заправки в упрощенном порядке

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края внесли поправки к региональному закону, в рамках которых процедуры предоставления юридическим лицам земельных участков для реализации крупных инвестиционных программ будут упрощены. В Заксобрании региона пояснили, такое решение поможет инвесторам, планирующим расширить на Кубани сеть газозаправочных станций, оформлять земельные участки по договорам аренды, минуя процедуру проведения конкурса.

«Возможность оформления того либо иного земельного участка для реализации крупного инвестиционного проекта, минуя процедуру торгов – один из эффективных инструментов экономической политики. Через этот механизм местные органы власти смогут в оперативном порядке оказать поддержку тем производителям или тем конкретным программам, которые для региона имеют стратегическую значимость. Вот и сегодня, такая целенаправленная помощь региональных властей будет оказана в крае инвесторам, планирующим расширить сеть газозаправочной инфраструктуры», – рассказал Юрий Бурлачко, глава кубанского парламента.

Депутаты рассмотрели и приняли законопроект об упрощенном выделении земли для инвесторов одновременно в двух чтениях. По мнению парламентариев, через поправки они смогут значительно сократить время оформления прав на владение землей, поскольку раньше эта процедура занимала от полугода до одного года. Земли для возведения заправочных станций выделят инвесторам невдалеке от оживленных магистралей Краснодарского края.

Источник фото: mirgbo.ru