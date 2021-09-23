Кубанские виноделы подтвердили качество выпускаемых вин

По итогам комплексных испытаний, ведущие винодельческие хозяйства Краснодарского края подтвердили качество выпускаемой продукции. Всего лабораторным испытаниям подверглись 26 образцов разнообразных алкогольных изделий, имеющих знак качества «Сделано на Кубани». Из них 22 образца – знаменитые кубанские вина. Об этом сообщили в управлении по связям с общественностью краснодарской обладминистрации.

«Покупая товары, отмеченные знаком “Сделано на Кубани”, потребители могут быть абсолютно уверены в том, что у них на столе окажется безопасный и высококачественный продукт. В первую очередь, это объясняется тем, что продукция с нашим фирменным знаком перед поставками в розничные сети проходит всестороннюю оценку экспертами различных областей и сертифицированными специалистами регионального пищепрома. Испытания наших вин очередной раз доказали, что они соответствуют всем техническим регламентам и требованиям государственного стандарта», – рассказал Роман Куринный, глава департамента регулирования рынка алкоголя Краснодарского края.

Знак качества «Сделано на Кубани» присваивается изделиям по итогам краевого отбора в сфере качества пищевой промышленности. В 2021 году конкурс проводился уже в восьмой раз, участие в нем приняли свыше 80 производителей. Они подали более 200 заявок на конкурсный отбор.

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