Кубанский ГАУ первым среди российских университетов обзавелся роботизированной системой доения коров

Общество
21 апреля 2023

Кубанский государственный аграрный университет первый из вузов страны, кто внедрил новую роботизированную систему доения коров. Установка такой системы является важным этапом в развитии КубГАУ и российского животноводства в целом. В сочетании с классической системой доения, эта инновация позволит улучшить производительность и качество молока, а также обеспечит максимальный комфорт и безопасность животных во время доения. 

Также на церемонии собрались студенты, преподаватели и ведущие эксперты в области животноводства. Они высоко оценили важный шаг университета на пути внедрения новейших технологий в молочную отрасль.

Эксперты ProMoloko отмечают, что Кубанский ГАУ – единственный ВУЗ страны, у которого есть как классическая, так и роботизированная система доения коров. Обе интегрированы в образовательный процесс будущих специалистов молочной отрасли.

Для будущих специалистов это событие станет возможностью не только получить качественное образование, но и познакомиться с передовыми разработками в области животноводства, а также сделает их конкурентными на рынке труда и поможет развивать российское животноводство. Это событие вывело образовательный процесс на более высокий уровень.

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