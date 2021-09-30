Кубанский педагог – в финале конкурса «Учитель года России – 2021»

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30 сентября 2021

Полина Пятакова, преподаватель русского языка и литературы, представляющая краснодарскую гимназию №3, продолжает бороться за главный приз Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2021». Образовательное состязание, в котором участвуют педагоги из 85 федеральных субъектов, принимает Ростов-на-Дону. В четверг, 30 сентября, стало известно, что жюри конкурса в числе 15 финалистов объявило и имя Полины Пятаковой.

В Министерстве просвещения РФ сообщили, лауреаты конкурса пройдут еще два экзамена – «Мастер-класс» и «Классный час», а затем жюри отберет пятерку ключевых претендентов. Далее – финальная часть конкурса.

Она пройдет в следующий понедельник, 4 октября, в Москве, в пресс-центре информагентства «Россия сегодня». В рамках брифинга «Вопрос учителю года», претенденты должны будут ответить на вопросы учащихся школ и педагогических вузов, их родителей, общественных активистов, ведущих преподавателей страны, а также представителей федеральных и региональных средств массовой информации.

Победителя конкурса объявят через неделю – в воскресенье, 10 октября, в ходе гала-концерта в Государственном Кремлевском дворце. Он получит должность советника министра просвещения на общественных началах, а также главный приз состязания – статуэтку «Большой хрустальный пеликан». Все испытания федерального этапа будут транслироваться на интернет-портале конкурса «Учитель года России – 2021», в группе «ВКонтакте», а также на видеоресурсе YouTube – на официальном канале Минпросвещения РФ.

Источник фото: kubantv.ru

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