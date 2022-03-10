Кубанский завод мороженого «Айсберг» внедрит бережливые технологии

Новости
11 марта 2022

На одном из крупнейших предприятий мороженых продуктов Краснодарского края – в ООО «Айсберг» – сообщили о том, что присоединяются к реализации масштабного национального проекта «Производительность труда». В частности, на заводе мороженого намерены в ближайшей перспективе внедрить бережливые технологии для повышения эффективности производства и улучшения условий труда.

Более 20 лет предприятие занимается производством высококачественного мороженого, мяса крупных животных, полуфабрикатов, кондитерских изделий, рыбы, птицы, бакалеи, морепродуктов, а также замороженных овощей, ягод и фруктов. Свою продукцию компания направляет потребителям Астраханской, Саратовской, Волгоградской, Ростовской областей, а также Ставропольского края.

«Нередко крупные потери в своей хозяйственной деятельности предприятия несут из-за неграмотной организации логистики или функционирования складских помещений. Эксперты Регионального центра компетенций обладают отличным опытом в сегменте товарного обращения и прекрасно знают, как можно быстро и эффективно поддерживать темпы реализации продукции и минимизировать хозяйственные издержки», – рассказал Алексей Юртаев, министр экономики Краснодарского края.

По мнению отраслевых специалистов, благодаря внедрению бережливых технологий, на кубанском заводе мороженого значительно повысится продуктовая выработка, технологические и финансовые потери сократятся на 20–30 процентов, а само протекание производственного процесса ускорится на 10%. 

Источник фото: troyka-gid.ru

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