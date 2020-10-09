Кубанское – значит качественное: на федеральной онлайн-площадке откроются продажи товаров Краснодарского края

Как рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, на Кубани разработана и запущена специальная электронная площадка для продвижения продукции местных фермеров. На площадке уже разместили свои предложения порядка 6 тыс. сельхозпроизводителей. В ближайшей перспективе краевые власти планируют расширить рынки сбыта через создание аналогичной трейдинговой онлайн-площадки, только уже федерального уровня.

«В нашем крае мы используем несколько способов продвижения фермерских товаров. Это и фермерские витрины в гипермаркетах, и фермерские дворики, и ярмарки выходного дня с бесплатными торговыми боксами, и онлайн-площадки, которые в последнее время пользуются особой популярностью. Данную интернет-технологию мы опробовали на уровне нашего региона. Теперь будем работать над созданием подобной, но теперь уже единой федеральной торговой платформы. Для наших фермеров это будет совершенно другая география, а соответственно – и другие возможности», – рассказал Кондратьев.

Губернатор выразил уверенность, что продукция кубанских фермеров на межрегиональном уровне однозначно будет пользоваться повышенным спросом. «Россияне прекрасно знают, что кубанское – значит качественное. Объемы продаж гарантированы», – добавил губернатор.

По словам Кондратьева, создание и продвижение кубанских брендов сельхозтоваров позволяет производителям не только поддерживать надлежащее качество, но и избегать подделок. Ранее под брендом «Сделано на Кубани» были запатентованы такие торговые марки, как «Кубанские яблоки» и «Кубанский картофель».