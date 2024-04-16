KuCoin объявил бесплатную раздачу своему сообществу 20 млн долларов

Экономика
16 апреля 2024

Компания KuCoin, мировой лидер на рынке криптовалютных бирж, завершила бесплатную раздачу токенов на 8,95 млн долларов пользователям, пострадавшим от перегрузки при выводе средств. KuCoin также представит еще один раунд раздачи токенов. В течение 5 дней в 10 раундов 3 миллионам пользователей будет роздано токенов на сумму 20 млн долларов. Эта инициатива специально предназначена для вознаграждения пользователей, которые не инициировали вывод средств или внесение депозитов в течение периода с 22:00 26 марта до 00:00 28 марта.

Путем проведения лотереи будут отобраны 3 миллиона удачливых пользователей, которые бесплатно получат от 0,1 до 2 000 USDT, при этом процесс раздачи токенов будет проходить в течение 5 дней. Оформление бесплатно раздаваемых KuCoin в знак благодарности токенов на общую сумму 20 млн долларов будет осуществляться посредством ваучеров на токены, которые получатели смогут обменять на BTC по курсу 1:1.

«Являясь народной биржей, мы стремимся выразить нашу признательность за доверие и поддержку, которые неизменно демонстрируют наши пользователи, — заявил Джонни, генеральный директор KuCoin.  

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