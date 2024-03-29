KuCoin объявил о выделении 10 миллионов долларов в KCS и BTC за поддержку сообщества

KuCoin, ведущая мировая криптобиржа, объявила об инициативе выпустить 10 миллионов долларов в BTC и KCS для своих пользователей в знак признательности за их постоянную поддержку. Будучи «народной биржей», KuCoin стремится улучшать пользовательский опыт и укреплять доверие среди своего сообщества. Изложив мотивы этой инициативы, Джонни Лю (Johnny Lyu), генеральный директор KuCoin, направил письмо пользователям и почитателям ведущей криптобиржи.

«Я хотел бы выразить благодарность всем пользователям KuCoin за вашу поддержку, доверие и отношение в течение последних нескольких дней, а также за последние 7 лет. Как всем известно, путешествие KuCoin не было гладким. За семь лет мы столкнулись с многочисленными проблемами, такими как бурное развитие всей криптоиндустрии. Каждый раз, когда мы переживали эти взлеты и падения, возникали сомнения и опасения. Тем не менее, оставаясь верными нашим основным убеждениям и придерживаясь позитивного видения отрасли, мы становимся сильнее с каждым преодоленным вызовом, завоевывая доверие все большего числа пользователей и отраслевых партнеров на этом пути», — отметил Джонни Лю.

«С самого начала миссия KuCoin заключалась в том, чтобы расти вместе с криптоиндустрией и способствовать глобальному признанию, принятию и любви к этому сектору. Наша приверженность ценностям пользователей всегда была руководящим принципом. В первые дни октября 2017 года, на самой ранней стадии KuCoin, мы приняли беспрецедентное в отрасли решение — активно привлекать и выполнять компенсации пользователям в больших объемах из-за аномального делистинга проекта CFD. Эта упреждающая компенсация породила происхождение названия «народная биржа» — свидетельство первоначального отношения сообщества к нам. Мы всегда дорожили этим редким доверием, и «народная биржа» — самое ценное для нас», — заявил генеральный директор KuCoin.

«Недавно, 26 и 27 марта, некоторые пользователи столкнулись с более длительным, чем ожидалось, временем ожидания во время процесса вывода средств. Как «народная биржа» мы чувствуем глубокую ответственность за эти неудобства и приносим искренние извинения. Чтобы выразить нашу глубокую благодарность за вашу поддержку и терпение, KuCoin запустит специальное мероприятие по раздаче токенов на общую сумму 10 миллионов долларов США в KCS и BTC. Надеемся, что благодаря этой инициативе мы сможем выразить благодарность за поддержку наших лояльных пользователей», — заключил Джонни Лю.