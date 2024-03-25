KuCoin стала первой в Индии глобальной криптовалютной биржей, отвечающей требованиям FIU 

KuCoin, мировой лидер и член семерки крупнейших в мире криптовалютных бирж, объявил о получении статуса первой в Индии глобальной криптовалютной биржи, отвечающей требованиям Подразделения финансовой разведки (FIU). Это достижение знаменует собой поворотный момент в развитии ландшафта криптовалютной индустрии в Индии на фоне недавних изменений нормативной базы и подчеркивает приверженность KuCoin курсу на расширение своего присутствия на жизненно важных мировых рынках в рамках своей всеобъемлющей глобальной стратегии.

Параллельно с регистрацией KuCoin в Подразделении финансовой разведки, KuCoin предлагает инициативы для улучшения обслуживания местных индийских пользователей.

Локализованные платежные решения. Сотрудничество с местными банками и фиатными партнерами с целью внедрения уникальных, непосредственных, адаптированных к условиям Индии платформ для доступа к криптоактивам и распоряжения ими. Одновременно KuCoin также предлагает запустить партнерскую программу регистрации, чтобы привлечь на борт как можно больше партнеров и обеспечить более простое и комфортное обслуживание.

Стратегические приоритеты инвестирования. Продвижение инвестиций и поддержка блокчейн-проектов под руководством предпринимателей, ориентированных на рынок Индии, что будет способствовать устойчивому росту местной криптовалютной экосистемы.

Альянсы в области регулирования и безопасности. Продолжение контактов с регулирующими и надзорными органами для содействия созданию безопасного и регулируемого отраслевого ландшафта.

Партнерство в области образования и экосистем. Сотрудничество с образовательными учреждениями в рамках инициативы KuCoin Campus для улучшения понимания сути блокчейна и предоставления доступа к ресурсам KuCoin в сфере Web3, технологии и экосистем с целью стимулирования развития блокчейн-индустрии в Индии.

Глокальный подход и локализация команды. Создание специализированной локализованной команды для лучшего понимания и удовлетворения специфических потребностей индийских инвесторов и пользователей. Переход к стратегии «глокализации» подчеркивает приоритет KuCoin как глобального бизнеса с акцентом на локализацию.

Джонни Лю (Johnny Lyu), генеральный директор KuCoin, отметил: «KuCoin придает первостепенное значение защите активов пользователей. Успешно завершив эту регистрацию в Индии, мы намерены улучшить качество обслуживания индийских пользователей и подтвердить нашу приверженность соблюдению требований законности и безопасности. Это знаменательное событие позволит нам продолжить обсуждение вопросов внедрения криптовалюты в Индии, уделяя должное внимание безопасности пользователей и совершенствованию коммерческой практики. К тому же, это ускорит наши инвестиционные и образовательные инициативы в Индии, направленные на стимулирование роста отрасли и содействие устойчивому развитию блокчейн-ландшафта. Мы стремимся поддерживать местные инновации и выстраивать прочные партнерские отношения с образовательными учреждениями, чтобы увеличить наш вклад в развитие экосистемы блокчейна в Индии. В связи с этим мы от имени KuCoin приглашаем партнеров присоединяться к нашему сообществу и вместе с нами работать над развитием криптовалютной индустрии страны».