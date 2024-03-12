Куивин Келлехер — один из лучших вторых вратарей в современном футболе 

Спорт
12 марта 2024

Об ирландце Куивине Келлехере с новой силой заговорили после финала Кубка Лиги, когда он совершил несколько фантастических сэйвов. Хотя настоящие фанаты мерсисайдцев точно знают, что это не первый его финал против «Челси» (еще играл в решающем поединке в 2022-м). Он не пропустил ни в одном из этих двух матчей, отразив 13 ударов. В этом сезоне Куивин провел 18 игр, в 5 из которых не пропускал. Сумеет ли вратарь помочь «Ливерпулю» завоевать титулы? Болельщики могут сами ответить на этот вопрос заключив пари при помощи БК 1xbet работающее зеркало

«Теперь он мужчина. Был мальчиком. Он топ-вратарь. Целеустремленный человек. Мы не увидим его в баре, когда он будет праздновать матч на ноль», – говорил о Келлехере Клопп еще в начале декабря. Как оказалось, после травмы Аллисона «Ливерпуль» не только не посыпался, но и сумел подняться к вершине АПЛ. У Аллисона самый высокий показатель успешных сэйвов, но Келлехер с показателем 71,4% идет третьим после своего одноклубника и Ника Поупа.

Куивин еще в начале сезона выглядел идеальным резервистом, но, похоже, уже летом ирландец будет искать возможность стать первым номером. Если не в «Ливерпуле», то в «Селтике», мечтающем его подписать.

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