Культурную, благотворительную и гастрономическую программу подготовили в Москве на каникулы

До 8 января в столице проходит фестиваль «Путешествие в Рождество», где можно познакомиться с национальными традициями народов России.

Насыщенная программа ждет москвичей и туристов в предстоящие январские каникулы — познавательная, культурная, благотворительная, спортивная и гастрономическая. Она объединит жителей столицы и других городов России. В частности, по приглашению Мэра Москвы новогодние мероприятия посетят дети из регионов, в том числе новых.

«Программы для детей и взрослых проведут в парках, музеях и культурных центрах. Столичные рестораны и кафе приглашают поучаствовать в гастрономическом проекте “Новогодний московский завтрак”. А одним из главных событий длинных выходных будет традиционный фестиваль “Путешествие в Рождество”. В этом году он посвящен добрым делам и благотворительности. Каждый может передать подарки детям из новых регионов России и участникам специальной военной операции», — рассказала Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

«Путешествие в Рождество»

До 8 января в столице проходит фестиваль «Путешествие в Рождество». Для жителей и гостей города это возможность не только интересно провести время на свежем воздухе, но и познакомиться с национальными традициями народов России. На площадках в разных районах Москвы работают катки, ярмарки, где представлена продукция из регионов, проходят мастер-классы. Там же находятся пункты сбора подарков для участников специальной военной операции (СВО), а также для детей из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

С 3 по 8 января столицу в рамках образовательно-туристического проекта «Город открытий» посетят ребята из других городов, в том числе жители новых территорий. Помимо экскурсий, их ждут встречи с Дедом Морозом. Причем не с одним, а сразу с 14. Они приедут на фестиваль «Путешествие в Рождество» из Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Республики Саха (Якутия), Татарстана, Башкирии, Бурятии, Карелии, Чувашии, Удмуртии, Мордовии, Ямало-Ненецкого автономного округа, республик Коми, Тыва и Марий Эл.

«Новогодний московский завтрак»

С 23 декабря по 8 января в столице проходит гастрономическая программа «Новогодний московский завтрак». К ней присоединились 350 ресторанов и кафе, которые предлагают горожанам и туристам разнообразные блюда — от традиционных до авторских. Посетителей ждут в разных округах и районах. Например, в Зеленограде можно попробовать блины с вареньем из лепестков роз, а в самом центре, на Никольской улице, — пшенную кашу с карамелизированной тыквой и бутерброды со шпротами. За неделю участниками программы стали более 25 тысяч человек.

Список ресторанов и меню опубликованы на городском туристическом портале Discover Moscow.

Туристические информационные центры

Для удобства путешественников в Москве есть новогодние туристические информационные центры. Они расположены на Манежной площади, в парке «Зарядье» и на Северном речном вокзале. За первую неделю работы эти площадки приняли 10 тысяч человек.

Ежедневно с 16:00 до 17:00 в них показывают театрализованные представления и проводят игры для юных гостей. Ребят постарше приглашают совершить VR-путешествие по зимней Москве — увидеть ее с высоты птичьего полета и попасть на каток на Красной площади. Посетители также могут поучаствовать в викторине о столице и выиграть билеты в Московский зоопарк, Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина или на выставки ВДНХ.

Еще здесь действует новогодняя почта. Всем желающим предлагают подписать поздравительную открытку с изображением Москвы и бесплатно отправить ее по России родным и друзьям.

Мобильные информационные центры Москвы открылись и в четырех других городах страны — Санкт-Петербурге, Тюмени, Казани и Нижнем Новгороде. Там местные жители могут узнать о достопримечательностях столицы и выбрать интересные маршруты для будущей поездки.