«Купить хостинг или взять бесплатно?» – вот в чем вопрос

Развитие сети Интернет привело к тому, что бизнесменам приходится задумываться о переводе проектов или их части во «всемирную паутину». Только в этом случае можно рассчитывать на успешную конкурентную борьбу и ведение эффективных маркетинговых компаний. Россия в целом и Москва в частности давно уже ориентируется на предложения в сети. Там совершается, по последним исследованиям, до 80% всех покупок.

Виды хостингов

На практике потребителям предлагаются следующие виды услуг:

Виртуальный хостинг – специальный сервер, который может быть расположен в любом месте земного шара. На нем пользователю выделяется какое-то пространство, утрированно говоря, комната в общежитии, где располагаются его файлы и данные. Такой вариант достаточно дешев, оптимально подходит для начинающих бизнес-проектов, чтобы в полной мере оценить свои возможности и потенциал. Выделенный сервер – это уже полноценная квартира, где есть все необходимое для полноценного функционирования. И самое главное, все ресурсы принадлежат только вам, соответственно, использовать их можно в любое время и в полном объеме. Облачные услуги – позволяют распределять функционал между разными серверами, что повышает надежность, но снижает безопасность. Коллокация. В данном случае речь идет о предоставлении всего перечня аппаратных ресурсов, необходимых для функционирования компании. Они располагаются в дата-центре хостера. Возникает вопрос, а почему не купить оборудование и не поставить его у себя в офисе? Ответ прост: необходимо оборудовать серверную, а это немалые расходы, поскольку требования к помещению очень серьезные. Дополнительно возникнут расходы на высококвалифицированный обслуживающий персонал.

Чем платный хостинг предпочтительнее бесплатного?

Неопытные пользователи могут сказать, что использование бесплатных предложений – альтернатива покупке. На самом деле купить хостинг всегда лучше, в том числе и по следующим причинам:

покупатель регистрирует любое доменное имя в удобной доменной зоне (.ru, .com и так далее), то есть вы получаете привлекательное имя файла (на бесплатных площадках к нему обязательно добавят свое имя через точку, а это нежелательно для серьезных проектов);

более серьезные скорости, стабильность, бесперебойность, надежность – все это на бесплатных хостингах не гарантировано в отличие от платных;

отсутствие навязанной на страницах рекламы;

более широкий функционал.

В общем, лучше купить хостинг, чем долго мучиться с бесплатными площадками, которые, по сути, при оказании сервис-услуг ответственности никакой не несут.