Курорт Golden Pebble Beach Resort в Даляне перешел на круглосуточный режим

Поехать зимой на северо-восток Китая «поиграть со льдом и снегом и помокнуть в горячих источниках» — самый модный отдых у китайской молодежи. Этой зимой курорт Golden Pebble Beach Resort (золотой галечный пляж) в Даляне перешел на круглосуточный режим работы и стал особенно популярен. По статистике за только что завершившиеся новогодние праздники курорт Golden Pebble Beach Resort посетили в общей сложности 63 000 туристов, обеспечив заметные 62,2 % роста операционной прибыли основных туристических предприятий по сравнению с прошлым годом.

Dalian Golden Pebble Beach Resort (PRNewsfoto/Dalian Jinshitan National Tourist Resort Tourism Bureau)

Уникальные географические преимущества привели к богатым геотермальным ресурсам в Даляне и уникальной культуре использования горячих источников. В системе «круглосуточных, всесезонных и предназначенных для всех возрастов» захватывающих культурных туристических продуктов Golden Pebble Beach Hot Spring (горячий источник золотого галечного пляжа) занимает первое место в плане качества, вкуса и бренда. Полагаясь на такие преимущества, на курорте Golden Pebble Beach в Даляне проводится фестиваль культуры здоровья горячих источников, в рамках которого различные отели с горячими источниками в течение ограниченного времени также проводят распродажи предпочтительных пакетов, дополнительно привлекая поток посетителей. Отели Luneng Hot Spring, Tangjingze Hot Spring, Yudian Hot Spring, курорт Levana и другие отели с горячими источниками были полностью забронированы на два дня этого Нового года.

Предлагая зимой посетителям яркие впечатления на курорте Golden Pebble Beach, фестиваль «Счастливый снежный мир Golden Pebble Beach» запустил множество развлекательных проектов, в том числе катание на гоночном катере по снегу, железную дорогу, аттракционы Crazy Octopus, Crazy Gold Rush, снежные американские горки, катание на судне на воздушной подушке по снегу и льду и Cute Pets Paradise, по данным бюро туризма Национального туристического курорта Джиншитан в Даляне. Кроме того, в культурном выставочном центре Golden Pebble Beach проводятся развлекательные мероприятия для родителей с детьми, например «Я новогодняя золотая рыбка» и «Новогодний тур в Хуася с непрерывным весельем». Перед началом китайского Нового года на курорте Golden Pebble Beach Resort также проводится Фестиваль новогодних китайских фонарей, который станет для китайских и зарубежных туристов праздничным месяцем света и тени благодаря сочетанию современных и традиционных ремесел и глубокой интеграции ощущения высокотехнологичной моды и элементов национального подъема.