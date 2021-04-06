Курортный сбор власти Анапы направят на благоустройство скверов и установку биотуалетов

В ходе планерного совещания, которое состоялось во вторник, 6 апреля в краевой администрации, местные чиновники рассмотрели ряд вопросов по реализации эксперимента, направленного на развитие курортной инфраструктуры Кубани. В том числе, в планерке приняли участие мэр города Анапы Василий Швец и председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

Анапский градоначальник сообщил, что в рамках перераспределения средств, поступающих в муниципальный бюджет от курортного сбора, в 2021 году администрация запланировала ряд работ по благоустройству территорий.

«Мы тщательно изучили обращения туристов и жителей Анапы, которые поступали в администрацию нашего города последние два года. Отталкиваясь от этих обращений, мы определили основные направления, по которым люди больше всего жаловались. Одна из основных проблем – нехватка комфортных, современных биотуалетов. Кроме того, есть запрос туристов на благоустройство наиболее посещаемых общественных пространств Анапы. Тут мы тоже видим точку приложения наших усилий», – рассказал мэр.

Он сообщил, что к началу очередного летнего сезона в Анапе, в наиболее проходимых местах и общественных пространствах курорта власти установят не менее 15 туалетных модулей. Кроме того, масштабные работы по благоустройству проведут на проспекте Революции и в сквере Гудовича. На эти цели общая сумма финансирования из муниципального бюджета превысит 100 млн рублей.