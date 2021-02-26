Кутаисский международный университет стремится стать центром инноваций и технологий

Кутаисский международный университет (КМУ), совершенно новый, ультрасовременный, университетский и научно-исследовательский хаб стоимостью 1 млрд евро, расположенный во втором по величине городе Грузии, запускает рекрутинговую кампанию для привлечения самых «лучших и ярких талантов» из числа выпускников России, Украины, Беларуси, а также Кавказского и Центрально-азиатского региона, и надеется увидеть их в своих рядах в сентябре 2021 года.

Университет КМУ, основанный бывшим премьер-министром Грузии Бидзиной Иванишвили (Bidzina Ivanishvili), открыл двери для иностранных и грузинских студентов в 2020 году. Целью проекта является обеспечение ценового конкурента среди самых лучших технических университетов Европы и Америки.

Главными целями на 2021 год являются выпускники из России, Украины, Беларуси, Азербайджана и Казахстана. Объявляя о начале рекрутинговой кампании КМУ, г-н Иванишвили сказал:

«Масштаб нашего инвестирования в КМУ в размере 1 млрд евро указывает на размах амбиций наших планов. Мы хотим, чтобы КМУ стал магнитом для самых лучших и ярких выпускников из России, Центральной Азии и Кавказа. Наша цель заключается в создании ведущего в мире регионального центра обучения, технологий и инноваций».

КМУ специально спроектирован как «международный» университет в соответствии со стандартами Американского и Европейского образования. Его партнер — Мюнхенский технический университет (TUM) — является одним из лучших университетов Европы в 2020 году по данным QS World University Rankings.

КМУ будет предлагать полный спектр образовательных услуг, предоставляемых на кампусе, включая возможность проживания, где особое внимание будет уделяться науке и технике. Содержание курса разработано совместно с TUM, в штате которого в настоящее время работают шесть профессоров лауреатов премии Александра фон Гумбольдта, и университет также может похвастать 17 Нобелевскими премиями за свою историю.

В настоящее время КМУ предлагает программы подготовки бакалавров в области компьютерных наук, математики и управления. Открываются новейшие научно-исследовательские и медицинские центры и лаборатории для поддержки магистерских, докторских и постдокторских программ.

Научно-исследовательские центры уже привлекают ведущих ученых и инвесторов со всего мира. Ведущий европейский поставщик технологии протонной терапии для лечения раковых заболеваний, компания Ion Beam Applications of Belgium, устанавливает циклотрон в медицинском исследовательском центре университета.

Канцлер университета Магда Маградзе (Magda Magradze) рассказала о преимуществах КМУ:

«Грузия признана великолепным местом для проживания и обучения. Мы располагаем ультрасовременными сооружениями на новой территории на окраине Кутаиси, рядом с международным аэропортом, который соединяется со всеми основными странами региона.

«Мы привлекаем талантливый студенческий контингент из соседних стран. Для получения информации о предлагаемых нами пакетах финансовой поддержки заинтересованным заявителям посетите сайт www.kiu.edu.ge».