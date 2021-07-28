Квартиры на престижном курорте в ЖК Семейный сдадут в 2021 году

Регионы
28 июля 2021

Группа компаний ИнтерСтрой сообщила о поступлении на рынок новых квартир в ПК-2 второго этапа своего проекта «Семейный». Жилой комплекс комфорт-класса строится на престижном крымском курорте –– в Алуште, на улице 60-лет СССР. Это лучший видовой участок Алушты, выделенный ГК ИнтерСтрой как одному из наиболее опытных и надёжных застройщиков Крыма. 

Жилой комплекс «Семейный» –– это новый квартал на красивой зелёной возвышенности над морем с девятиэтажными жилыми домами и объектами социальной инфраструктуры. Строительство первого дома из 6 секций на 234 квартиры завершено ранее запланированного срока. Сейчас ведётся строительство 2-го этапа.

–– Мы построили не просто квартиры для вас на курорте, а территорию для счастливой семейной жизни в комфорте и безопасности, для беззаботного детства на фоне живописных вершин Чатырдага, отдыха и занятий спортом, –– комментируют в ГК ИнтерСтрой.

Предложение включает в себя 1-комнатные, 2х и 3х-комнатные квартиры классического формата с отдельными просторными кухнями и балконами с панорамным остеклением. Высота потолков составит 2,75 метра. Купить квартиру в Алуште в ЖК Семейный можно по цене от 3,8 млн рублей.

Одна из ключевых особенностей жилого комплекса состоит в том, что большинство квартир видовые. Из окон открываются великолепные панорамы Крымских гор, Чёрного моря и курортного города. Кроме того, в локации ЖК Семейный созданы условия природного ингалятория.

Строительство будет завершено по графику в конце 2021 года. Дворы благоустраивают перед сдачей каждого комплекса, в них устанавливают детские и спортивные площадки, создают прогулочные зоны и места для отдыха.

Уже работают детский сад, торговые предприятия, общественный транспорт. Изучить планировки новостройки «Семейный», получить консультацию менеджера можно на официальном сайте застройщика –– ГК ИнтерСтрой.

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