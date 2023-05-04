Квартиры в ипотеку в «Южный Бульвар» в Тольятти

«Южный Бульвар» признан жилым комплексом №1 в городе Тольятти и включен в рейтинг ТОП-3 лучших ЖК Самарской области (по оценке ЕРЗ РФ). Проект включает строительство 15 домов и 1 детского садика, создание комфортных дворов-парков для активного и спокойного отдыха. Проект содержит необычные решения: установку экстрим-парка и тренажеров для воркаута, дворика для барбекю и площадки для выгула.

Варианты покупки новой квартиры

Инфраструктура ЖК «Южный Бульвар» — это функциональное пространство для работы, спорта, прогулок и отдыха. Дома построены из качественных современных материалов, внутри проведены надежные коммуникации. Квартиры отличаются улучшенными планировками с одной, двумя или тремя комнатами. Жилые дома сдаются с предчистовой отделкой квартир White Box.

При покупке квартиры доступны разные варианты оплаты:

собственными средствами;

по договору ипотечного кредитования;

в рассрочку до завершения строительства или на 5 лет;

по схеме обмена квартир Trade In https://tlt-dom.com/oplata/trade_in.

Покупка квартиры в ипотеку является самым популярным вариантом для переезда в ЖК «Южный Бульвар». Многие семьи выбирают ипотечное кредитование, чтобы уменьшить первоначальный взнос и сумму ежемесячного платежа. Это подходящий вариант для семей, которые хотят быстро переехать в новое жилье, но не владеют полной суммой для оплаты квартиры. Ипотека помогает быстро переехать в новый микрорайон и оплачивать покупку частями без нагрузки на бюджет.

Условия ипотечного кредитования

Девелоперская компания «Унистрой» сотрудничает с лидирующими банками России: Сбербанком, ВТБ, Газпромбанком, Альфа Банком и другими кредитными организациями. Клиенты девелопера получают доступ к эксклюзивным программам ипотеки с лояльными условиями от партнеров.

Преимущества ипотечного кредитования от застройщика:

выгодные процентные ставки;

разнообразие доступных программ;

минимальный первоначальный взнос;

упрощенная схема оформления договора;

помощь ипотечного брокера;

оформление квартиры в собственность;

социальная поддержка от государства;

получение налогового вычета.

Когда покупается новая квартира в ипотеку, она становится собственностью семьи, но находится в залоге. Купленную квартиру можно продать, сдать в аренду, сделать перепланировку с согласия банка. После полного погашения задолженности по кредиту обременения снимаются.

Помощь с оформлением договора

Строительная компания «Унистрой» помогает клиентам получать согласие от банков. Ипотечные брокеры знакомят покупателей с доступными программами. Клиент выбирает один из вариантов по сроку кредитования, процентной ставке, размеру ежемесячного платежа и первоначального взноса. Ипотечный брокер оформляет заявку и отправляет в разные банки, чтобы повысить шанс на одобрение. Для подачи заявки на ипотеку клиенту не обязательно лично присутствовать в офисе, оформить договор можно через интернет.

*Застройщик: ООО Специализированный застройщик «УНИСТРОЙРЕГИОН». Проектные декларации размещены в Единой информационной системе жилищного строительства на сайте https:наш.дом.рф. Настоящее предложение не является публичной офертой.