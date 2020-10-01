Квартиры в клубном доме Континенталь в Севастополе доступны в ипотеку по ставке от 5%!

Группа компаний ИнтерСтрой сообщила о возможности приобретения квартир в ЖК Континенталь на условиях льготной ипотеки.

Клубный проект «Континенталь» стал последней новостройкой в наиболее востребованном сегодня районе Севастополя. Жилой комплекс строят опережающими темпами рядом с прилегающим к морю Парком Победы на улице Фадеева.

ЖК «Континенталь» относится к проектам комфорт-класса и объединяет три монолитно-каркасных десятиэтажных дома с закрытой территорией. Девятиэтажные здания привлекают внимание респектабельным архитектурным стилем с ротондами. Фасады будут облицованы керамогранитом трёх благородных оттенков.

В каждом доме предусмотрены подземные паркинги. В проекте реализована концепция «двор без машин» и создана безбарьерная среда для мам с колясками, маломобильных граждан и маленьких детей. Благоустройство внутренней территории спроектировано с учётом зонирования: для детей дошкольного возраста, воркаута и занятий спортом, отдыха взрослых.

Геолокация жилого комплекса «Континенталь» создаёт ему неоспоримые преимущества на рынке жилья уникальной близостью к прекрасным галечным пляжам Парка Победы. Дойти до моря по парку можно за 7 минут. Набережная, многочисленные открытые спортивные объекты на берегу моря делают возможным активный отдых в любое время года. Район насыщен новой инфраструктурой. Здесь есть супермаркеты, фитнес-клубы, медицинские центры, СПА, аквапарк, множество кафе и ресторанов, кинотеатр.

Минимальная цена предложения – 4,7 млн рублей. Стоимость квадратного метра — от 106 500 рублей.

До 1 ноября 2020 года купить квартиру у моря в ЖК комфорт-класса «Континенталь» в рамках программы господдержки с процентной ставкой ипотеки на весь период от 5% годовых.

Строительство ЖК «Континенталь» будет завершено в I квартале 2021 года.