Квартиры в тихом центре Симферополя от ГК «ИнтерСтрой» доступны по цене от 3,1 млн руб

Новый жилой комплекс «Симфония» в тихом центре крымской столицы возводит группа компаний ИнтерСтрой. Это известный на полуострове застройщик и девелопер, на счету которого более 50 реализованных проектов.

Для реализации проекта современного ЖК комфорт-класса в Симферополе компания выбрала инвестиционно-привлекательный участок на улице 51-й Армии. Объект располагается в 5 минутах езды от центрального автовокзала. Дорога до аэропорта займёт 20 минут, а для встречи с морем новосёлам потребуется 45 минут на автомобиле.

Дом из 5 секций высотой в 9 этажей имеет вентилируемые фасады с отделкой керамогранитом в светлой цветовой гамме. Квартирография жилого комплекса даёт возможность широкого выбора планировок 1-, 2-, 3-комнатных квартир. К примеру, покупателям предлагаются однокомнатные квартиры площадью от 33–х до 50 м², с просторными квадратными или прямоугольными кухнями для различных вариантов зонирования. Площадь трехкомнатных квартир — до 77,7 м². В доме запроектированы балконы, которые при передаче квартир собственникам уже будут иметь готовое панорамное остекление. Заранее учтены интересы автовладельцев — строится крытый паркинг на 133 места.

В ЖК «Симфония» появится уютный внутренний двор с детским городком и спортивной зоной. Излюбленными прогулочными маршрутами жителей Симфонии станут расположенные поблизости Детский и Гагаринский парки. В шаговой доступности от ЖК находятся кафе, магазины, салоны красоты, тренажерные залы, школа, лицей, почтовые отделения, поликлиника. Остановки общественного транспорта находятся вблизи от дома.

Сдача нового симферопольского ЖК запланирована на 4 квартал 2022 года. Стоимость свободных квартир сейчас начинается от 3,1 млн. рублей. Ипотеку предоставляют РНКБ, АБ «Россия» и ГЕНБАНК. ГК ИнтерСтрой реализует квартиры в ЖК «Симфония» без посредников.