Kymera International приобрела Coating Center Castrop GmbH 

Kymera International (Kymera), мировая компания в области специальных материалов и технологий обработки поверхностей, объявила о приобретении Coating Center Castrop GmbH (CCC), комплексной компании по термической и прецизионной обработке, предоставляющей комплексные решения по проектированию, изготовлению и чистовой обработке для аэрокосмического, морского, фармацевтического и общепромышленного рынков. Расположенная в Кастроп-Раукселе, Германия, компания CCC предоставляет своим европейским клиентам передовые инженерные и термические сервисные решения, которые смягчают влияние экстремального износа на дорогостоящие компоненты.

Это стратегическое приобретение укрепляет позиции Kymera на рынке услуг термического напыления, принося значительную выгоду обеим компаниям за счет расширения технологических возможностей и глобального присутствия, которое в настоящее время включает США, Канаду и Германию. Добавление CCC обеспечивает передовые возможности проектирования компонентов, изготовления и обработки с ЧПУ для бизнеса Kymera Surface Technologies и европейского сервисного центра HaloJet ID HVOF™, что позволяет локализовать обслуживание аэрокосмических шасси для ключевых клиентов в регионе.

«Бизнес Kymera Surface Technologies отличается способностью предоставлять высокопроизводительные, комплексные и индивидуальные решения для термического напыления с превосходным обслуживанием и поддержкой, — говорит Бартон Уайт (Barton White), генеральный директор Kymera International. — Приобретение CCC еще больше укрепляет нашу способность предоставлять региональные услуги в глобальном масштабе и поддерживать наши стратегические инициативы роста в аэрокосмической промышленности с помощью нашей технологии HaloJet ID HVOF™ ».

«Приобретение CCC помогает ускорить траекторию бизнеса Kymera Surface Technologies, — добавляет Адам Шебитц Adam Shebitz), партнер и глава отдела промышленности Palladium Equity Partners. — Мы ожидаем, что его идеально расположенное немецкое присутствие откроет будущий рост в европейском аэрокосмическом секторе, что позволит расширить технологию HaloJet от Kymera».

«Мы рады, что нашли партнера в лице компании Kymera, которая продолжит наш путь и дополнит его дальнейшими инновационными технологиями распыления, — комментирует команда CCC. — Это позволит нам предложить клиентам еще более широкий спектр процессов и услуг по нанесению покрытий».