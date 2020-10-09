LADA Largus пополнит автопарк СберЛогистики

АВТОВАЗ поставит очередную партию коммерческих автомобилей для логистической компании СберЛогистика – 350 белых фургонов LADA Largus.

Фургоны LADA Largus для компании СберЛогистика оснащены экономичным 87-сильным мотором и обладают самой высокой в модельном ряду грузоподъемностью (725 кг). Эта модель является самой популярной из всех коммерческих автомобилей LADA.

Директор по корпоративным продажам АО «АВТОВАЗ» Виталий Осипов отмечает:

«LADA Largus – это по-настоящему эффективный инструмент в решении самых разных логистических задач. Неслучайно эта модель 6 раз получала звание «Автомобиль года в России» в своем классе. Мы поддерживаем выбор СберЛогистики и рады видеть компанию в числе наших корпоративных клиентов».

Заместитель генерального директора по коммерции СберЛогистики Мария Зайцева:

«Мы активно развиваем собственную инфраструктуру и расширяем парк транспортных средств в Москве и регионах. Сейчас нашими услугами могут воспользоваться клиенты в 78 областных центрах России. К концу 2020 года мы расширим географию присутствия до 82 регионов».

Компания СберЛогистика, входит в Экосистему Сбера, предоставляет частным и корпоративным клиентам полный спектр логистических услуг по всей территории России. СберЛогистика обладает собственной складской и транспортной инфраструктурой, курьерскими сетями и пунктами выдачи заказов.