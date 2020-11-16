Лауреатов премии «Лучшие в России 2020» чествовали в столице

Московская площадка на днях выступила местом проведения торжественной церемонии чествования лауреатов ежегодной национальной премии «Лучшие в России». Награждение победителей осуществлялось в трех категориях: «Компания года», «Персона года» и «Финансовый Олимп». В частности, победителями в категории «Персона года» стали Евгений Коган (президент инвестиционной группы «Московские партнеры»), Александр Гинцбург (директор НИЦЭМ им. Н.Ф.Гамалеи) и Ольга Сорокина (заместитель гендиректора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК). Такую информацию приводит ИА REGNUM.

Сообщается, что среди компаний, которые победили в разных направлениях в категории «Компания года 2020», к примеру, есть ПАО «Татнефть», Трансмашхолдинг, ИК «БКС Мир инвестиций», БК «Лига Ставок» NAVIEN, AMF, НПФ Эволюция и другие. К примеру, лауреатом в номинации «Образовательная программа в сфере бизнеса» стала Высшая школа управления финансами (ВШУФ). Ее представитель Михаил Коган заявил о необходимости того, чтобы стремящийся к успеху бизнес развивался постоянно. Хорошим примером этому является японская технология кайдзен, которую совершенствуют уже не один десяток лет. По мнению Михаила Когана, «коронавирусные» обстоятельства даже могут принести пользу бизнес-сообществу. По его словам, кризис, в частности, позволяет проверить эффективность избранной бизнес-модели, обдумать возникающие возможности для ее развития.