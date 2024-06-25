Легендарный Икер Касильяс занял центральное место в кампании Hisense «BEYOND GLORY»

Компания Hisense, ведущий мировой бренд бытовой техники и бытовой электроники, на этой неделе начала во Франкфурте кампанию BEYOND GLORY, чтобы привлечь и вызвать интерес футбольных болельщиков. Дополнительный импульс кампании придало неожиданное появление легендарного вратаря и глобального амбассадора Hisense Икера Касильяса (Iker Casillas).

Casillas spoke as global ambassador for Hisense’s ‘BEYOND GLORY’ campaign

Г-н Касильяс, известный своей блестящей карьерой, общался с болельщиками и делился личными историями из своей карьеры. Его присутствие электризовало атмосферу, а также подчеркнуло приверженность Hisense укреплению глубоких связей между болельщиками и их футбольными героями.

В качестве официального партнера чемпионата UEFA EURO 2024 компания Hisense также продемонстрировала свой инновационный ULED U7N — официальный телевизор чемпионата, предлагающий просмотр футбола на 100-дюймовом экране.

Hisense new slogan ‘Never Settle for No. 2 Globally’

На чемпионате UEFA EURO 2024 впервые представлен новый лозунг «На 2-м месте в мире мы не остановимся», отражающий амбициозные цели Hisense. По данным Omdia поставки телевизоров компании Hisense занимали 2-е место на мировом рынке с 2022 года по 1-й квартал 2024 года с долей объема продаж 13,6 % и долей дохода 12,1 %. Бренд также занял 1-е место в мире по объему продаж лазерных телевизоров с долей объема продаж 53,4 % в 1-м квартале 2024 года.