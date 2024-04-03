Leo Classics приглашает зрителей посмотреть трансляции спектаклей

Платформа Leo Classics, созданная Российским фондом культуры, запускает серию трансляций, которые вошли в программу проекта ВКонтакте «Театральный мир».

3 апреля зрителям покажут музыкально-визуальный спектакль «Маленький принц» от театра имени Ф. И. Шаляпина. В сопровождении оркестра «Северная симфония» под управлением художественного руководителя театра Фабио Мастранджело популярный российский актёр театра и кино Владимир Кошевой прочтёт аллегорическое произведение Антуана де Сент-Экзюпери. Постановку украсит песочное шоу Марины и Евы Сосниных.

Музыкальное и визуальное сопровождение помогает усилить восприятие, почувствовать настроение сказки и окунуться в волшебную атмосферу.

4 апреля — опера «Иоланта» музыкального театра «Зазеркалье». Эта опера — последняя и самая светлая не только среди всех опер П. И. Чайковского, но и во всём мировом оперном репертуаре. В ней явлен мистический путь души, а венчает её восторженный гимн свету, музыка любви и красоты, прорыв к высшему озарению и прозрению. В «Иоланте» заключены и вечные вопросы — о любви, вере и подлинном знании. В них каждый зритель найдёт пищу для собственных размышлений.

В течение всего апреля на платформе будет доступна весенняя программа с трансляциями, посвящёнными религиозной тематике, и серией бесплатных мастер-классов для всех, кто хочет узнать о современных трендах управления проектами или попробовать себя в роли менеджера по коммуникациям.