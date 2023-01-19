Лесопитомник с производительностью более 2 млн. сеянцев в год открылся в Кировской области

В 2022 деревне Васичи Кировской области открылся новый лесопитомник «Советский». Здесь будут выращивать сеянцы хвойных пород с закрытой корневой системой. Технология известная, однако, в России начала внедряться только несколько лет назад.

Согласно вступившему в силу закону, недропользователи и природопользователи, которые осуществляют вырубку леса, обязаны осуществлять новую высадку леса, используя не менее 20% посадочного материала с закрытой корневой системой (ЗКС).

Общая площадь Советского лесопитомника составляет 12 гектар. Общая производительность на данный момент – 2,7 млн сеянцев ЗКС. Сеянцы с открытой корневой системой выращивать не планируется. В настоящее время уже построено 4 теплицы общей площадью 2,400 квадратных метров и произведено 1,3 млн сеянцев сосны и ели.

«После года работы мы очень довольны результатом. В настоящее время мы ведем работы по строительству еще нескольких теплиц. Пока мы выращиваем сосну и ель обыкновенную. Но в этом году планируем выделение небольших секций под кедр и голубую ель» — прокомментировали в питомнике.

Доставка сеянцев осуществляется специальными рефрижераторами, поэтому отправить материал можно и в соседние регионы. Уже есть заказы на посадочный материал из Тверской, Нижегородской, Вологодской и Костромской областей.