Летающие автомобили уже существуют: автомобиль Alef летает в городе 

Компания Alef Aeronautics, специализирующаяся на экологичном транспорте и занимающаяся проектированием и разработкой летающего автомобиля, объявила об успешном проведении летных испытаний своего летающего автомобиля в условиях города.

В чем историческое значение этого события? Компания Alef опубликовала видео испытаний, которое стало первым в истории видео движения и вертикального взлета автомобиля. Несмотря на то что видеоролики движения автомобилей с использование взлетно-посадочной полосы для взлета, полета на привязи и взлета электрического такси с вертикальным взлетом и посадкой существовали и прежде, это первое опубликованное видео, на котором автомобиль едет и выполняет вертикальный взлет.

Испытания проводилось с применением строгих мер безопасности, включая перекрытие дороги во время летных испытаний, отсутствие людей под траекторией полета и рядом с ней, малую плотность населения вокруг, а также наличие необходимого для обеспечения безопасности оборудования и персонала. Испытание было успешно завершено без каких-либо проблем с безопасностью.

Использовалась специальная сверхлегкая версия прототипа Alef Model Zero. В прошлом году компании Alef удалось добиться как снижения веса, так и повышения конструктивной целостности.

«Эти испытания движения по дороге и полета являются важной проверкой технологии в условиях реального города. Мы надеемся, что это станет моментом, аналогичным выполненной братьями Райт видеосъемке полета в Китти-Хок, доказывающей человечеству возможность нового вида транспорта», — сказал Джим Духовны, генеральный директор Alef.

Летающий автомобиль Alef на 100 % электрический, предназначен для движения по дорогам общего пользования и позволяет выполнять вертикальный взлет и посадку. Компания Alef получила 3330 предварительных заказов через свой веб-сайт.