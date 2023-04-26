Летние шины Viatti Strada 2 успешно прошли испытания автоэкспертов

Общество
26 апреля 2023

Эксперты популярного автомобильного издания «Автовзгляд» провели ресурсный тест-драйв двух комплектов летних легковых шин Viatti Strada 2. По результатам испытаний были получены высокие оценки эксплуатационных характеристик шин.

Линейка Viatti Strada 2 имеет дорожный асимметричный рисунок протектора с повышенными показателями топливной экономичности, комфорта и сниженным уровнем шума. В модельном ряде представлены модели с посадочным диаметром от 14 до 17 дюймов.

Новая резиновая смесь протектора Viatti Strada 2 с высокими сцепными свойствами разработана для отличных динамических, тормозных характеристик и топливной экономичности. Шины обеспечивают надежную, безопасную и комфортную эксплуатацию на протяжении всего срока службы.

Линейка является самой скоростной в модельном ряде бренда Viatti – имеет скоростные характеристики до 270 км/ч. Также конструкция шины обеспечивает высокий уровень устойчивости и управляемости, безопасную, надежную и комфортную эксплуатацию.

Среди эксплуатационных особенностей:

•           Центральные кольцевые канавки обеспечивают эффективный отвод воды из пятна контакта шины с дорогой в условиях дождя, создавая высокий уровень сопротивления аквапланированию.

•           Поперечные дуговидные канавки в плечевой зоне с оптимальными углами наклона стенок обеспечивают тяговые характеристики при разгоне и тормозные свойства на любом типе твёрдого дорожного покрытия.

•           Центральные кольцевые ребра и жесткие кромки плечевых блоков обеспечивают высокую курсовую устойчивость при движении по прямой и точную управляемость при скоростном маневрировании.

•           Площадь элементов рисунка создает оптимально насыщенное пятно контакта шины с дорожным покрытием, что обеспечивает надежную и безопасную эксплуатацию шин в различных погодных условиях.

Источник: https://www.avtovzglyad.ru/prilavok/disc/2023-04-18-chto-pokazal-dorozhnyj-test-skorostnyh-letnih-shin-viatti-strada-2

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