Лицензионное соглашение Jemincare и Genentech по разлагателю андрогенового рецептора

Jemincare, одна из ведущих фармацевтических компаний Китая, сегодня объявила о том, что она и полностью принадлежащая ей дочерняя компания, Shanghai Jemincare Pharmaceutical Co., Ltd., заключили эксклюзивное международное лицензионное соглашение с компанией Roche (SIX: RO, ROG; OTCQX: RHHBY) и Genentech, членом Roche Group, по разработке и коммерциализации своего разлагателя андрогенового рецептора, JMKX002992.

В соответствии с условиями этого соглашения компании Genentech будет предоставлена эксклюзивная лицензия на разработку и коммерческую реализацию разлагателя по всему миру, и она будет нести полную ответственность за покрытие расходов, связанных с его разработкой и коммерческой реализацией. В свою очередь, Genentech заплатит компании Jemincare 60 млн долл. США авансом. Компания Jemincare также имеет право на получение дополнительных платежей в размере до 590 млн долл. США после достижения определенных целей в области разработки, нормативно-правового регулирования и продаж. Компания Jemincare также имеет право на получение многоуровневых лицензионных платежей за чистые продажи.

JMKX002992 — новый пероральный разлагатель андрогенового рецептора, подтвержденного драйвера рака предстательной железы. JMKX002992 обладает потенциалом для лечения пациентов с раком предстательной железы, у которых выработалась невосприимчивость к существующим методам лечения.

«Мы рады сотрудничеству с компанией Roche, одной из ведущих в мире фармацевтических компаний, предоставляющей революционные инновационные решения для основных заболеваний, и Genentech, одним из ведущих мировых новаторов в области онкологии. Мы убеждены в том, что это партнерство может существенно расширить и ускорить развитие и потенциальную коммерциализацию JMKX002992 в интересах пациентов. Это наш третий глобальный партнерский проект в области инновационной терапии. Мы гордимся этим достижением всего через четыре года с момента создания нашего научно-исследовательского центра. Компания Jemincare продолжит реализацию нашей миссии по оказанию помощи пациентам благодаря применению инновационных решений», — заявил г-н. Хон Льян (Hong Liang), президент компании Jemincare Pharmaceutical Group.

«Рак предстательной железы остается одной из основных причин смерти среди мужчин по всему миру, — заявил руководитель международного подразделения Roche Pharma Partnership Джеймс Сабри (James Sabry). — Некоторые формы рака предстательной железы могут быть особенно трудноизлечимыми. Новый пероральный разлагатель андрогенового рецептора, разработанный компанией Jemincare, дополнит наши усилия по разработке новых методов лечения для пациентов с раком предстательной железы на поздней стадии».