Лидер компании Hisense: Д-р Лань Линь — «Человек года в области экономики» за 2022 год

4 января еженедельник China Newsweek, входящий в число самых известных китайских периодических изданий, опубликовал свой список наиболее влиятельных людей в 2022 году. Д-р Лань Линь (Lan Lin), председатель правления Hisense Group, был удостоен звания «Человек года в области экономики, 2022» за свой вклад в развитие международного бизнеса компании Hisense. Рейтинг, публикуемый еженедельником China Newsweek по итогам года, воздает должное людям, которые показали выдающиеся профессиональные достижения в своей области и внесли значительный вклад в развитие и процветание китайского общества.

Вот как журнал China Newsweek объяснил свой выбор: «Д-р Линь, который является одним из лидеров глобализации бизнеса компании Hisense, твердой рукой выводит компанию Hisense на зарубежные рынки и руководит усилиями по укреплению ее позиций на местах, способствуя изменению мирового ландшафта брендов бытовой техники. Компания Hisense, которая когда-то с нуля начала глобализацию китайских брендов бытовой техники, сегодня продвигает последние инновации, опираясь на маркетинговые технологии, связанные со спортом. Под руководством д-ра Линя компания Hisense умело использует рост интереса к ИИ. Она целенаправленно занимается локализацией производства, исследований и разработок, а также постоянно модернизирует свои технологии, что помогло ей завоевать доверие местных рынков и потребителей».

Д-р Линь, который присоединился к Hisense Group в 2006 году, активно и успешно реализует глобальную стратегию компании и внес значительный вклад в расширение ее глобального присутствия. После избрания д-ра Линя на пост председателя правления Hisense Group в марте 2022 года он заявил, что видит свою миссию в том, чтобы вывести компанию Hisense на более высокий уровень и превратить ее в международное предприятие мирового класса.

На Конференции Hisense по глобальному партнерству, организованной в 2022 году, д-р Линь выступил с докладом, озаглавленным «Стать лучшим игроком». В нем он представил концепцию развития компании Hisense на ближайшие годы. Одна из основных целей компании — вывести имидж бренда Hisense на гораздо более высокий уровень, доведя его узнаваемость до 100% в течение трех лет. Кроме того, компания Hisense планирует дальнейшее укрепление своего глобального роста, введя вторую кривую роста, отражающую ее прогресс в области устойчивого низкоуглеродного развития. Эти концепции лягут в основу разработки новой стратегии для подготовки компании Hisense к следующему этапу ускоренного роста.