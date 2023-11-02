LifeSpan Vision Ventures инвестировала в компанию NaNotics

Компания LifeSpan Vision Ventures, областью специализации которой являются инвестиции в биотехнологии долголетия, сегодня объявила о вложении средств в NaNotics LLC. Эта компания, занимающаяся биофармацевтическими разработками на доклинической стадии, находится в процессе создания NaNots — новых субтрактивных (абсорбирующих) наночастиц, механизм действия которых основан на захвате и элиминировании из кровотока патогенных молекул. NaNots отличаются от традиционных препаратов своей способностью разрушать растворимые мишени, не взаимодействуя с мембранными формами тех же мишеней, на что не способны обычные лекарства.

LifeSpan Vision Ventures Invests in NaNotics

Компания создает линейку препаратов на основе NaNots для применения в качестве маркеров для выявления опухолевых и воспалительных процессов, сопровождающих множество заболеваний, работая над решением существенных и не удовлетворенных до сих пор медицинских потребностей. Кроме того, компания объявила о сотрудничестве с онкологическим центром Mass General Cancer Clinic, расположенным на территории клиники Mass General Hospital, и клиникой Мейо (Mayo Clinic) для дальнейшего совершенствования своей таргетной противоопухолевой терапии.

Гарри Робб (Harry Robb), аналитик LifeSpan Vision Ventures, прокомментировал событие так: «В рамках нашей первой инвестиции в наномедицину мы сотрудничаем с NaNotics — биофармацевтической компанией из Калифорнии, которая работает над технологией разрушения и выведения из кровотока растворимых молекулярных мишеней для лечения целого ряда заболеваний, а в перспективе — и для борьбы со старением. Фундамент компании составляет преданная своему делу, опытная команда специалистов, которая ставит своей целью способствовать смещению поля зрения медицины с клеточного на сигнальный уровень. Это открывает захватывающие возможности для расширения выбора методов лечения, и мы видим огромный потенциал в создаваемых ими революционных методах терапии, способных оказать значительное влияние на результаты лечения пациентов».

Лу Хоторн (Lou Hawthorne), генеральный директор компании NaNotics и изобретатель наночастиц NaNots, отметил: «Lifespan Vision Ventures — идеальный инвестор для нас, и не только как источник капитала. У них есть понимание, что старение может быть обусловлено растворимыми факторами, которые также вызывают или провоцируют развитие заболеваний, признанных FDA, и что частицы NaNots могут стать оружием в борьбе с обоими этими процессами. Это создает реальную основу для одобрения FDA терапевтической платформы, направленной на борьбу со старением, которое FDA отказывается признать заболеванием. Мы с волнением ждем начала сотрудничества с Lifespan Vision Ventures по разработке и выводу на рынок терапевтических препаратов для лечения болезней и продления здоровой жизни всех людей».