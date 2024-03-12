Лилия Мингазова перечислила ключевые качества квалифицированного менеджера по страхованию

Экономика
12 марта 2024

Руководитель направления прямых продаж Федерального страхового сервиса «Альтернатива» Лилия Мингазова в интервью перечислила ключевые качества квалифицированного менеджера по страхованию

По ее словам, никто не застрахован от мошеннических действий, поэтому следует обращать внимание на множество моментов. Прежде всего, нужно быть уверенным в том, что агент является представителем конкретной страховой компании. Мингазова советует запрашивать агентский договор – этот способ является наиболее эффективным с точки зрения проверки причастности агента к конкретной компании.

Кроме того, полезно ознакомиться со сведениями, которые опубликованы на официальном сайте компании. Главным образом следует подробно ознакомиться с видами деятельности, сроками присутствия на рынке, перечнем оказываемых услуг, информацией о действующих офисах и актуальными контактами компании. Полезная информация может содержаться в отзывах о компании, также следует учитывать ее рейтинг, советует Мингазова.

Кроме того, полезно ознакомиться со сведениями, которые опубликованы на официальном сайте компании. Главным образом следует подробно ознакомиться с видами деятельности, сроками присутствия на рынке, перечнем оказываемых услуг, информацией о действующих офисах и актуальными контактами компании, советует Мингазова.

По ее мнению, местоположение менеджера по страхованию не должно влиять на степень доверия к нему. Среди главных качеств, на которые следует обращать внимание при выборе менеджера по страхованию, следует упомянуть о профессионализме и опыте его работы в сфере обслуживания клиентов, а также о репутации компании, в которой он трудится.

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