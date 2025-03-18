Литературные открытия Минской книжной выставки: успех новых романов Алеси Кузнецовой

С 12 по 16 марта в столице Беларуси прошла 32-я Минская международная книжная выставка, собравшая издателей, читателей и писателей из 21 страны мира, включая Россию. Среди представленных произведений особое внимание привлекли два новых романа Алеси Кузнецовой – «Свет за горами» и «Медаль благородных».

Алеся Кузнецова – автор бестселлера «Когда трещит лёд», который многократно становился хитом продаж на ЛитРес, отмечен Национальной литературной премией Беларуси, завоевывал сердца читателей в России и совсем недавно появился в русскоязычных книжных магазинах Европы, Америки, Канады и других зарубежных стран.

В настоящий момент в издательстве «Эксмо» в России выходит второй роман серии «Встреча, изменившая жизнь» Алеси Кузнецовой «Русский пасодобль», который собрал немало положительных отзывов читателей и блогеров. В романе затрагиваются важные для многих темы: автор делает акцент на сильных эмоциях, вечных темах и переплетении культур и времен, усиливает интригу, поддерживая связь между своими романами, но уверяет, что каждая книга может быть прочитана как самостоятельное произведение вне серии. Кузнецову называют автором, который пишет о любви, тайнах и сильных женщинах, наполняя свои книги психологизмом и умело поднимая острые вопросы современности в книгах легкого жанра.

Новый роман «Свет за горами», вышедший в «Издательском Доме «Звязда» и уже запланированный к изданию в российском «Эксмо», рассказывает историю столичного хирурга, который становится отшельником на Байкале, не в силах преодолеть личную и профессиональную трагедию. В книге романтическая линия переплетается с детективной, а мистические места и атмосфера добавляют роману шарма.

Но еще больший интерес на выставке у зрителей вызвала четвертая книга Алеси Кузнецовой под названием «Медаль благородных», которая вышла прямо к выставке в издательстве «Беларусь». Автор призналась, что сюжет книги зародился прямо в Олимпийском музее Национального олимпийского комитета Беларуси, куда ее пригласили после успешного проведения спортивно-культурного фестиваля «Вытоки». Среди множества наград и символов победы Алеся увидела уникальный приз Пьера де Кубертена – награду имени основателя Олимпийских игр «За благородство и дух честной игры в спорте», которую получил много лет назад легендарный советский борец белорус Александр Медведь и которой удостаиваются редчайшие спортсмены.

Автор отметила, что ее поразила эта награда, ведь в мире, где важны победители, этот приз отмечал не триумф, а поступок. В этот момент в ее воображении родился главный герой.

Эта книга о встрече двух человек, которые живут в мире захватывающих эмоций и ликующих трибун, но, несмотря на внешний успех и медийность, остаются людьми со своими вопросами и поиском жизненных ценностей. Книга не только о спорте, но о каждом человеке, который сталкивался с выбором между карьерой, честностью, своим истинным «я» и ожиданиями окружающих, кто задумывался о том, кто он и что ему действительно нужно для счастья.

Консультантами при написании романа стали чемпионки мира и призеры Олимпийских игр по художественной гимнастике. Одна из них – Любовь Черкашина – присутствовала на презентации.

Поддержать автора пришла на презентацию и председатель Белорусской олимпийской академии Наталья Апончук. Она отметила значимость того, что автор не только пишет вдохновляющие истории, но и наполняет их важными смыслами. Наталья Апончук рассказала о роли олимпийского движения в современном обществе и о том, как важно, что в том числе благодаря художественной литературе они входят в жизнь людей. Во время презентации Алеся Кузнецова заметила, что она и есть та женщина, которая всю жизнь создает и рассказывает истории: на сцене, за кулисами и в своих книгах.

Величайшие победы начинаются с победы над собой! «Медаль благородных» – это история о победе, которая важнее золота. Можно выиграть – и потерять всё, а можно отказаться от победы – и обрести себя.