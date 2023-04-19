Литий-ионный аккумулятор с X-SEPA(TM) от 3DOM Alliance имеет повышенный срок службы

3DOM Alliance Inc. объявили о разработке литий-ионной аккумуляторной батареи с запатентованным компанией сепаратором X-SEPA и термоустойчивым электролитом, оптимизированным для использования в условиях высоких температур. Данные, полученные в ходе тестирования цикла зарядки, показывают, что срок службы аккумулятора при высоких температурах превышает аналогичный показатель обычных аккумуляторов при нормальных температурных условиях. 3DOM Alliance предполагают, что срок службы достигнет приблизительно 9 000 циклов.

Разработанная компанией 3DOM Alliance, система X-SEPA состоит из нескольких слоев 3DOM (3-мерно упорядоченных макропористых) сепараторов, которые представляют собой термостойкие полиимидные мембраны, содержащие равномерный трехмерный массив пор. Это способствует увеличению срока службы аккумулятора, а также повышению надежности, теплостойкости, высокоскоростному заряду и последующему разряду. В процессе подготовки к массовому производству 3DOM Alliance начали поставлять образцы X-SEPA в феврале 2023 г.

Глобальное движение за декарбонизацию привело к росту спроса на электромобильные решения, особенно в развивающихся странах, многие из которых относятся к числу наиболее жарких регионов мира. Однако высокие температуры вызывают деградацию обычного электролита, что значительно сокращает срок службы аккумулятора. Это препятствует практичности эксплуатации аккумуляторных батарей и способствует увеличению объемов производства, отходов и затрат.

Реагируя на потребности рынка в регионах с высокими температурами, компания 3DOM Alliance разработала литий-ионный аккумулятор с увеличенным сроком службы в условиях высоких температур благодаря использованию технологии X-SEPA в сочетании с электролитом, устойчивым к высоким температурам. Термостойкий электролит подавляет деградацию в высокотемпературных условиях благодаря своей высокой вязкости и высокой температуре кипения, но его было трудно использовать в литий-ионных аккумуляторах, поскольку высокая вязкость делает его несовместимым с обычными полипропиленовыми сепараторами. В отличие от них, высокопористая структура X-SEPA и высокая совместимость его полиимидного материала к органическим электролитам, позволяют использовать электролиты с высокой вязкостью и высокой температурой кипения.