Логистические возможности для развития евразийских транспортных коридоров обсудили Россия и Узбекистан

Перспективы использования и продолжения существующих железнодорожных магистралей в Центрально-Азиатском регионе специалисты двух стран обсудили в г. Оренбурге на Международной экспертной площадке «Россия –Узбекистан: новые логистические возможности для развития евразийских транспортных коридоров». Она была организована АНО «Содружество народов Евразии» и НИИ истории и этнографии Южного Урала Оренбургского государственного университета.

В ходе встречи эксперты отметили, что регион Центральной Азии представляет большой интерес для участников международной торговли в силу своего выгодного положения, привлекательного транзитного потенциала для развития новых транспортных коридоров в Иран, Индию, Китай и страны Юго-Восточной Азии. К более тесному сотрудничеству в этом направлении заинтересованные страны подталкивают жизненно важные для государств Центральной Азии задачи выхода к Мировому океану, а также необоснованные, политически мотивированные западные санкции, нарушившие естественные географические маршруты грузоперевозок и устоявшуюся систему международной логистики.

Однако строительство транзитных железных дорог в Центральной Азии должно не быть самоцелью, а стимулировать собственное экономическое развитие и новую индустриализацию стран региона. Например, в Узбекистане многие специалисты опасаются, что сооружение предлагаемой железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан наводнит центральноазиатские рынки дешевыми китайскими товарами и просто похоронит местный малый бизнес. Поэтому прокладка любых новых магистралей должна идти одновременно с возведением вдоль них собственных малых промышленных зон и индустриальных парков с льготным режимом деятельности для малого бизнеса. Важной задачей является и формирование транспортно-коммуникационной взаимосвязанности между прибрежными и внутренними государствами, без которой невозможна реализация проекта Большой Евразии, направленного на объединение экономического потенциала стран континента.

В рамках международной встречи специалисты также обсудили преимущества приграничного положения Оренбургской области как входа российских товаров на рынки Центральной Азии, перспективы использования Оренбургско-Ташкентской железной дороги в условиях меняющейся международной логистики, ее встраивания в новые евразийские транспортные коридоры и форматы грузоперевозок. В частности, в ноябре 2021 г. транзитом через территорию Оренбуржья была запущена ускоренная доставка в Россию из Узбекистана и обратно скоропортящейся сельхозпродукции с упрощенными таможенными и иными процедурами в рамках перспективного проекта «Агроэкспресс», к которому хотели бы также присоединиться Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.

Эксперты подчеркнули и общий интерес к анонсированному Узбекистаном проекту продолжения в течение 5 лет его железной дороги по трансафганскому коридору в Пакистан. Он может превратить Оренбургско-Ташкентскую железную дорогу в важное звено уже трансконтинентальной магистрали и обеспечить, в том числе, и российским товарам дополнительный прямой выход к портам Индийского океана.

В оценке исторического влияния и открывающихся перспектив использования Оренбургско-Ташкентской железной дороги в новых условиях приняли участие: начальник Управления внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития Оренбургской области Алексей Зверев, и. о. Представителя МИД России в г. Оренбурге Андрей Хибаков, руководитель Клуба импортеров и экспортеров Оренбургской области Анна Беркутова, директор Центра исследовательских инициатив «Мa`no» Республики Узбекистан Бахтиёр Эргашев, зав. сектором Института мировой экономики и международных отношений РАН Елена Кузьмина, директор НИИ развития экономики и новых компетенций университета ОГУ Игорь Корабейников, доцент Ташкентского филиала Российского экономического университета Равшан Назаров, председатель АНО «Содружество народов Евразии» Веналий Амелин, экономисты, политологи, историки, общественники из России и Узбекистана.