Лучшей школе Анапы выделят 5 млн рублей на премии педагогам и развитие учебного процесса

Власти Анапы – одного из ведущих курортных городов Кубани – объявили конкурс, в рамках которого будет определено лучшее общеобразовательное учреждение. Об этом стало известно в ходе педагогической дискуссии, которая состоялась в Гортеатре.

В работе мероприятия приняли участие директора спортивных школ, гимназий, детских садов и классических общеобразовательных заведений. Кроме того, к дискуссии присоединились председатель горсовета Леонид Красноруцкий и мэр Анапы Василий Швец.

«Отдельные слова благодарности хотелось бы высказать губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву, руководству краевых муниципалитетов, всей команде мэрии. Благодаря их усилиям нам удалось заложить фундамент образовательной инфраструктуры региона. Напомню, с 1992 года в Анапе не было возведено ни одного нового общеобразовательного объекта. Сегодня же мы одновременно завершаем строительство двух школ. Для нашего города это исторический момент», – рассказал Василий Швец.

Градоначальник также сообщил, что по результатам текущего учебного сезона в Анапе впервые проведут конкурс на ведущее общеобразовательное учреждение. Власти предусмотрели призы для лучших школ в размере от 1 до 5 млн рублей. Деньги направят на выплату премий наиболее эффективным педагогам, а также на развитие учебного процесса школ. В пресс-службе администрации Анапы рассказали, что результаты конкурса огласят на августовском педагогическом совете.

Ранее в Государственной думе РФ выступили с инициативой о введении во всех российских школах обязательных тестов на наркотики. Автор инициативы – замруководителя думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов.

Источник фото: вести35.рф