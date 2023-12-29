Лучшие локальные бренды этого года

Форум BRICS+ Fashion Summit, который недавно прошел в Москве и объединил более 60 стран на одной площадке, подарил нам уникальную возможность полюбоваться на многообразие первоклассных локальных брендов и выбрать своих фаворитов. В подборке ниже собраны несколько брендов, которые вам не стоит упускать:

Dear Passenger N. (г. Санкт-Петербург)

Проверенная временем элегантность, простота форм и особое внимание к крою и деталям делают одежду бренда невероятно привлекательной для всех, кто восхищается утонченностью прошлого и с любовью относится к практичному настоящему. Переосмысленные силуэты костюмов прошлого, созданные из натуральных тканей, понравятся романтичным натурам, которые любят классические варианты и всегда делают ставку на качество и продуманность.

SHATU (г. Кирово-Чепецк)

Премиальный бренд SHATU представлен в 15 городах по всей России и уже третье десятилетие вручную создает уникальные образы, в которых сплетаются культурное наследие, собственная философия и восхищение женщиной современности. Отсюда разнообразие представленных фасонов, обширная цветовая гамма, множество декоративных элементов – изысканные принты, кружево, банты и фактурные ленты. Однако крайне сдержанное использование декоративных элементов лишь добавляет идеальным силуэтам немного игривости, не перегружая и не усложняя их. Элегантность правит балом во все времена, и дизайнеры бренда SHATU понимают это лучше всех.

DNK Russia (г. Ростов-на-Дону)

Бренд с поистине русским ДНК прославляет отечественную легкую промышленность и гордится каждым своим изделием. Собственное производство в Ростове-на-Дону обеспечило сестрам Ничковым, создателям бренда, множества престижных премий в модной индустрии. О любви к России говорят не только производство и премии, но и принты, которые дизайнеры DNK Russia просто обожают. Один из самых узнаваемых принтов бренда, на который вы наверняка не раз обращали внимание, размещен на спинке теплых зимних пуховиков и гласит «Бушлат из России». А что может показать русский дух бренда лучше, чем бушлат, идеальный помощник и защитник в самую суровую зиму?

CNS — COINED IN STONE (г. Ростов-на-Дону)

Собственная экспериментальная лаборатория позволяет бренду создавать уникальные кожгалантерейные изделия. Их отличает не только высочайшее качество, но и продуманный дизайн, практичность и следование последним трендам. Для дизайнеров бренда сумки – не просто удобный аксессуар, а ключевой элемент гардероба, который позволяет собрать весь образ воедино. Именно поэтому бренд поддерживает вариативность и создает изделия в разных стилях, с множеством акцентных деталей, но всегда из исключительно первоклассных материалов.

HOUSE OF LEO (г. Санкт-Петербург)

Мужчины тоже хотят быть стильными! Именно такой слоган мог бы быть у бренда HOUSE OF LEO, который борется со скукой и создает образы со ставкой на безукоризненный стиль. Интеграция асимметрии, разнообразие принтов, умелое сочетание классических фасонов с толикой бунтарства делают обычную одежду для офиса или учебы настоящим модным заявлением. Бренд заботится о том, чтобы у мужчин была альтернатива в выборе одежды, поэтому предлагает широкий ассортимент и нестандартные, но при этом не вычурные решения в плане материалов, кроя и принтов.