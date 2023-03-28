Лучшие наставники стали спикерами Форума Чермена Дзотти «Деньги и отношения»

Экономика
28 марта 2023

В начале 2023 года Чермен Дзотти, долларовый миллионер, предприниматель, наставник провел глобальный форум «ДЕНЬГИ И ОТНОШЕНИЯ» в рамках своего проекта «Академия счастливых миллионеров».
Организаторы собрали более 500 людей различных сфер деятельности. Мероприятие посетили блогеры-миллионники, успешные предприниматели, другие интересные личности.

Встреча была посвящена достижениям успеха, познанию себя через выстраивание системы увеличения доходов и личной жизни.

И вновь Чермен Дзотти установил рекорд! Мероприятие оказалось самым масштабным ивентом организатора типа «Speed Dating». Так, участники встречи одномоментно обрели множество полезных знакомств. В качестве спикеров форум посетили лучшие наставники, которые раскрыли секреты по личностному развитию и духовному росту.

Похожие новости

Новости

ФИДЕ: в Сочи организуют крупные шахматные турниры

Новости

АТОР: курорты Сочи и Анапы ожидает срыв сезона

Новости

ЦБ призвал списать кредиты жителям Кубани и Крыма, пострадавшим от наводнения

Регионы

Наталья Боева приняла участие в открытии новой школы в Каневской

Общество

Депутат Наталья Боева предлагает профинансировать первое рабочее место для студентов

Новости

Кто такая Екатерина Ширшикова?

Новости

Благодаря производственному комплексу в Ухане TCL удвоит производство кондиционеров премиум-класса

Мир

Innodisk представляет AIoT Solutions на выставке Embedded World 2023

Спорт

Микко Рантанен — незаметный герой из «Колорадо Эвеланш»