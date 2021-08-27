Лучшие шеф-повара создали фирменное меню Калужской области

Фирменное меню Калужской области — итог регионального гастрономического лагеря «Гастрокэмп-2021», который 26 августа собрал на своей площадке лучших российских рестораторов, предпринимателей от индустрии туризма и представителей фермерских хозяйств.

В основе поставленной задачи — сформировать меню по уникальной рецептуре, которое в дальнейшем передадут представителям ресторанного бизнеса Калужской области для использования в заведениях общественного питания.

Фирменными калужскими блюдами стали: «Окская щука с пюре из медовой тыквы, медынским маслом и лемонграссом», «Калужская цесарка су-вид в собственном соусе», «Рассольник по-калужски с фермерской уткой и богимовской сметаной», «Филе форели из Сухиничей с жареным романо и соусом цитронель», «Мороженное-мусс из калужского теста», чай «Калужское разнотравье» и другие.

Всего авторы представили более 20 оригинальных блюд и 5 напитков, основными ингредиентами которых стали продукты, произведенные в Калужской области – мясо цесарки, молочная продукция, картофель, радужная форель, щука, тыква, пастила, калужское тесто и пряник.

Стратегическая задача, решение которой положено на «Гастрокэмп-2021», – развитие гастрономического туризма Калужской области как еще одного элемента туристической палитры региона, который уже широко известен «Этномиром», «Парком птиц», парком «Угра», музеем Космонавтики и другими достопримечательностями.

«Гастрокэмп-2021» призван также дать дополнительный импульс развитию предпринимательства и индивидуальных фермерских хозяйств региона.

Владислав Шапша, губернатор Калужской области, на открытии мероприятия еще раз подчеркнул высокий туристический и экономический потенциал региона.

Мероприятие прошло под эгидой Международного эногастрономического центра Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО) и Российского союза туриндустрии, которые представлял Леонид Гелибтерман.

«Гастрономический туризм, стимулирующий развитие сферы Гостеприимства, — новое для России направление развития, которое может стать драйвером в задаче сохранения и развития экономики традиционного хозяйства, культурного наследия и фактором устойчивого развития территорий. И опыт Калужской области, уже вызвавший очень большой интерес от Дальнего Востока до Северо-Запада России, можно считать пионерским«, — отмечает Леонид Гелибтерман

Повара-участники гастрономического лагеря – Антон Сальников, Елена Баклашова, тренер-бариста Елизавета Барышникова из Москвы, а также Рашид Рахманов из Санкт-Петербурга, калужане Михаил Поздняков и су-шеф Павел Божко. Перед составлением рецептуры они посетили более десяти фермерских хозяйств региона, побывали на краеведческой экскурсии для того, чтобы подробнее изучить историю и понять особенности менталитета Калужской области.

Администрацию и правительство Калужской области представили заместитель губернатора Карина Башкатова, министр внутренней политики и массовых коммуникаций области Олег Калугин, глава Калуги Дмитрий Денисов.

Всемирная туристская организация выделила гастрономический туризм в отдельное направление и ежегодно проводит форум на эту тему. Всё больше путешественников хотят нетривиального погружения в культуру мест, которые они посещают. И главным проводником в этом служит как раз еда. Блюда, которые принято готовить в том или ином регионе, могут многое рассказать о его истории, традициях и обычаях.