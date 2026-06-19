Лучший офисный проект года: штаб-квартира «Автобан» получила награду Best Office Awards 202

Проект новой штаб-квартиры холдинга «Автобан», в создании которого департамент управления строительными проектами CMWP оказывал услуги по управлению проектом отделки и контролю за завершением строительства, победил в номинации «Офисы нового поколения» премии Best Office Awards 2026.

Новый офис, рассчитанный на 650 человек, расположился в Инновационном центре Сколково, а его общая площадь составила 10 800 кв. м, сроки реализации проекта – 2024-2025 годы. Коэффициент использования рабочих мест – 1:1 с закрепленными местами за каждым сотрудником и без формата «удаленки».

Перед командой, создававшей штаб-квартиру «Автобана», стояла амбициозная задача: необходимость объединения всех многочисленных московских подразделений и юридических департаментов в едином, современном и технологичном офисе. В результате для нового рабочего пространства было выбрано отдельное 4-этажное здание Loft-квартала. Консолидация всех отделов под одной крышей привела к wow-эффекту и многократному повышению рабочей эффективности команды: там, где раньше на принятие решения по одному рабочему вопросу уходило до нескольких дней переписки, теперь процесс занимает не более 15 минут. Кроме того, единое открытое пространство нового офиса позволило сформировать более сильную команду и упростить коммуникацию между сотрудниками. Эти принципы заложены в основу направления стратегия организации рабочего пространства, которое департамент управления строительными проектами CMWP успешно внедряет в рабочие организационные процессы своих клиентов.

Эргономика пространства обусловлена эффективными планировками, сочетающими в себе открытые рабочие места, переговорные и кабинеты руководителей и формирующими “деловые кластеры”. Каждый квадратный метр продуман с пользой: без тупиковых зон, капитальных стен, с легкими прозрачными и трансформируемыми перегородками, позволяющими создавать различные сценарии пространства, и технической антресолью для инженерии под скатной кровлей помещения. А все пространство оснащено системой “умного” офиса.

В штаб-квартире предусмотрены необходимые сервисы для комфортного времяпрепровождения сотрудников: большой конференц-зал с конгресс-системой и возможностью транслировать всю необходимую информацию с различных устройств, столовая с естественным панорамным остеклением, множество кофе-пойнтов, мягкие зоны для отдыха и даже собственный медицинский кабинет.

Лейтмотивом дизайна интерьера стала линия дорожной разметки – «двойная сплошная» как символ основной деятельности компании – строительство дорог. Акценты прослеживаются во всем: от непрерывных линий потолочных светильников до индустриальной эстетики отделки из бетона, камня и дерева. В цветовой гамме преобладают нейтральные цвета с акцентами из озеленения и корпоративными цветами компании.

“Департамент управления строительными проектами CMWP вошел в проект как партнер еще на стадии строительных работ и контролировал весь процесс создания нового офиса “Автобана” и его соответствие заявленным параметрам как технический заказчик. С самого начала будущая штаб-квартира компании выглядела как непростой и очень интересный для нас вызов. Мы гордимся, что проект отмечен высокой наградой премии Best Office Awards, а заказчик и его команда довольны переездом в такой инновационный и технологичный офис”, – отметил Павел Якимчук, партнер, региональный директор, руководитель департамента управления строительными проектами Commonwealth Partnership (CMWP).