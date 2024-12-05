LumenHaus продемонстрировала достижения в области управления энергопотреблением умного дома на выставке Solar Solutions Düsseldorf 2024 

На выставке Solar Solutions Düsseldorf 2024 компания LumenHaus продемонстрировала свои последние достижения в области управления энергопотреблением умного дома. Универсальное решение компании LumenHaus объединяет фотоэлектрические модули, системы хранения энергии, тепловые насосы и зарядные станции для электромобилей, которыми легко управлять с помощью приложения myLumenHaus. Эта унифицированная экосистема упрощает управление энергопотреблением, позволяя в режиме реального времени контролировать и оптимизировать выработку, хранение и потребление энергии. Благодаря функциям под управлением ИИ система динамически адаптируется к поведению пользователя и условиям окружающей среды, предоставляя более интеллектуальные, экологичные и экономичные энергетические решения.

В основе этой экосистемы лежит универсальная система хранения энергии (ESS) SunSaver — решение, которое сочетает в себе гибридный инвертор, блок управления батареей, аккумуляторные модули и систему управления энергопотреблением (EMS). Обладая масштабируемой емкостью от 10 до 30 кВтч, система SunSaver оснащена инновационными функциями, такими как режим автономного питания для независимости от электросети и режим SmartEco для обеспечения баланса между экономией затрат и устойчивостью. Эта система с возможностями виртуальной электростанции (VPP) также позволяет пользователям получать доход от торговли энергией.

«Наши решения предназначены для расширения возможностей как профессионалов, так и домовладельцев, — сказал доктор Дай Ван (Dai Wang), генеральный директор LumenHaus. — Обеспечивая целостную энергетическую экосистему, мы упрощаем переход к устойчивому развитию и даем возможность сообществам обрести энергетическую независимость».