Magēmā Technology LLC и Rigby Refining LLC урегулировали спор с Wood Group USA

Мир
15 мая 2023

Заявление компаний Magēmā Technology LLC и Rigby Refining LLC: «Magēmā и Rigby Refining заключили мировое соглашение с Wood Group USA по урегулированию претензий, заявленных в деле Rigby Refining, LLC и Magēmā Technology LLC против Wood Group USA, Inc. против Marea Energy Partners, LLC, дело № 2021-13334 и соответствующий арбитраж между сторонами. Урегулирование не предоставляет Wood Group USA никаких прав на принадлежащий Magēmā портфель патентов, связанных с производством остаточного судового мазута с низким содержанием серы, или на любую другую интеллектуальную собственность, принадлежащую Magēmā и Rigby Refining. Все остальные условия соглашения являются конфиденциальными».

Компания Rigby Refining® — поставщик отмеченного наградами запатентованного процесса Rigby Process® для производства экологически чистого судового топлива, соответствующего стандарту ISO 8217-2017 и требованиям глобального мандата IMO 2020 по снижению выбросов от морских перевозок. Rigby является эксклюзивным поставщиком технологий Magēmā для гидропроцессинга высокосернистого мазута в топливо с очень низким или ультранизким содержанием серы.

Благодаря своим непрерывным исследованиям компания Magēmā Technology владеет обширным глобальным портфелем патентов и разрабатывает технические решения для проблем экологического и энергетического перехода, с которыми сталкивается мировая нефтеперерабатывающая и нефтехимическая промышленность. 

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