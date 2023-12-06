Махмуд-Али Калиматов: Нацфонд Главы Ингушетии выделил 3 млн руб. на поддержку спортсменов

В ходе пресс-конференции Глава республики Махмуд-Али Калиматов сообщил журналистам о результатах участия спортсменов региона в выездных соревнованиях. Глава региона также рассказал о том, что в целях обеспечения достойного участия спортсменов Ингушетии в этих мероприятиях из Национального фонда Главы республики было выделено 3,3 млн рублей. А на обеспечение выполнения Единого календарного плана физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий Минспорта РИ зарезервировано 40 млн рублей, 8,2 млн из которых из которых были выделены на местные мероприятия, а 30,5 млн – на выездные. Ещё 1,3 млн рублей потрачено на проведение учебно-тренировочных сборов. Сейчас финансовую поддержку получают лишь спортивные мероприятия, предусмотренные в ЕКП.

Калиматов убежден, что именно власти должны, в первую очередь, финансировать поездки молодых спортсменов на турниры. В Ингушетии количество спортсменов различных возрастов просто огромно, среди них немало мастеров спорта и получающих серьезные награды. И им не следует самим заботиться о сборе денег на поездки.