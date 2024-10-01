Махмуд Али-Калиматов: «Трудовые успехи вдохновляют на новые свершения»

В Магасе (Ингушетия) представители различных профессий получили государственные награды – благодарности и почетные грамоты Президента РФ, другие региональные и федеральные награды. Торжественная церемония прошла в Зале Славы Администрации Главы региона.

По словам главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова, трудовые успехи представляют собой наглядный пример, вдохновляющий на новые свершения. Кроме того, они играют важнейшую роль в воспитании подрастающего поколения.

В общей сложности в ходе церемонии свои награды получили примерно 60 человек. В частности, Председатель Избирательной комиссии РИ Мусса Евлоев и директор Ингушского научно-исследовательского института гуманитарных наук им. Чаха Ахриева Джамбулат Оздоев отмечены благодарностью Президента РФ.

Калиматов подчеркнул, что усилия награжденных не остаются незамеченными. Полученными ими награды – это отражение упорного и самоотверженного труда, профессионализма. Руководство республики гордится, что получило возможность отметить заслуги лауреатов на таком высоком уровне, сказал Калиматов.