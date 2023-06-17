Максим Калинкин на ПМЭФ-2023: Перспективно рассмотреть повышенную субсидию для МСБ на приобретение автотранспорта

Вице-президент Газпромбанка, генеральный директор Группы Газпромбанк Лизинг Максим Калинкин выступил на VIII Российском форуме малого и среднего предпринимательства в рамках Петербургского международного экономического форума 2023 (ПМЭФ-2023). В ходе выступления г-н Калинкин сообщил, что бюджетные средства в размере 2 млрд рублей, выделенные в 2023 году на льготный лизинг автотранспорта Минпромторгом России, транслированы лизингополучателям в течение одного месяца после запуска госпрограммы.

Такая активная выборка бюджетных ассигнований говорит о высоком спросе на программы субсидирования Минпромторга России. Предусмотренные в 2022 году бюджетные средства в размере 7,3 млрд рублей на льготный лизинг автомобилей использованы клиентами лизинговых компаний за пять месяцев — с даты запуска программы в июле по ноябрь 2022 года.

Особенно востребованы программы льготного лизинга предприятиями малого и среднего бизнеса. «По данным наших аналитиков, один лизингополучатель-субъект МСБ в среднем приобретает два автомобиля в год на условиях лизинга с применением субсидий. Для масштабирования государственной помощи субъектам МСБ перспективно рассмотреть в действующих мерах поддержки отдельные условия о повышенной субсидии на приобретение колесного автотранспорта и специализированной техники. Это позволит исключить трату времени и ресурсов госорганов на разработку в целом отдельного механизма господдержки МСБ», — сообщил г-н Калинкин.

Сегодня лизинг успешно дополняет линейку продуктов по предоставлению финансирования для клиентов-субъектов МСБ. Каждый из инструментов решает определённые задачи, имеет свои особенности и преимущества. В 2022 году доля МСБ в общем объеме нового бизнеса лизингового рынка достигла рекордных 72% или 1,1 трлн рублей. Причинами такого роста стали доступность продукта и предметов лизинга, меры господдержки и цифровизация процессов лизинговых компаний. Основные программы господдержки для клиентов МСБ: «Автопром» (ППРФ от 08.05.2020 № 649), «Строительно-дорожная и коммунальная техника» (ППРФ от 03.06.2020 № 811) и «Сельскохозяйственная техника и оборудование» (ППРФ от 27.12.2012 № 1432).