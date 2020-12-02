Максим Ликсутов поведал о развитии московской инфраструктуры, предназначенной для повышения безопасности и комфорта пешеходов

Информационное агентство «Экспресс-Новости» рассказало о том, что к руководителю московского Дептранса Максиму Ликсутову часто стали поступать обращения москвичей, касающиеся развития наземной инфраструктуры, особенно пешеходных переходов. Это объясняется тем, что подземными и надземными пешеходными переходами очень трудно пользоваться женщинам с детскими колясками, людям с тяжелыми сумками, пожилым и инвалидам.

Пешеходные переходы, прежде всего, предназначены для безопасности пешеходов и устранения препятствий движению автомобилей, что и обеспечивается за счет многочисленных подземных и надземных переходов. Но как вице-мэр Максим Ликсутов знает, насколько важно властям города и его жителям приходить к разумным компромиссам. Поэтому все обращения пройдут комплексную обработку, в результате чего к концу декабря в Москве будет обустроено несколько десятков новых пешеходных переходов.

Глава Дептранса Москвы Ликсутов Максим Станиславович уделяет много внимания оптимизации функционирования светофоров. Он сообщил, что на основании заявок москвичей был установлен новый светофор возле станции метро «Семеновская» и изменен режим работы светофоров на многих пешеходных переходах (к примеру, на Флотской улице, на Измайловском шоссе).