ManpowerGroup Talent Solutions названа лидером сферы RPO по версии Everest Group

Компания ManpowerGroup Talent Solutions (NYSE: MAN) двенадцатый год подряд вошла в число мировых лидеров в области аутсорсинга рекрутинговых процессов (RPO) в рамках оценки PEAK Matrix® Assessment, проведенной Everest Group, а также попала в список наиболее успешных поставщиков RPO исходя из продвижения по рейтингу PEAK Matrix из года в год. Talent Solutions была также названа одним из лидеров отрасли в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке (EMEA).

В этом году Everest Group отметила охват и глубину глобальных решений Talent Solutions, сославшись на ее высокую эффективность и диверсифицированное присутствие во всех крупных регионах, а также постоянные инвестиции в масштабируемые решения в сфере трудовых ресурсов и IntelliReach, портал самообслуживания с данными и аналитикой.

«Сегодня, как никогда раньше, компании нуждаются в сложных решениях по управлению кадрами и бизнес-аналитике для поиска, управления и подготовки к будущему своих глобальных кадровых ресурсов,— заявил глобальный директор бренда Talent Solutions Стефано Скаббио (Stefano Scabbio). — В условиях беспрецедентной глобальной нехватки кадров, не проявляющей признаков смягчения, Talent Solutions помогает рекрутинговым специалистам работать быстрее и эффективнее в непредсказуемой среде».

«Работодатели по всему миру сталкиваются с беспрецедентными проблемами. Для нас большая честь получить признание по всему миру, а также в регионе EMEA, в такой непростой геополитической и экономической обстановке, — заявила Марселин Бейер (Marceline Beijer), глобальный директор бренда Talent Solutions RPO. — За последний год мы смогли ускорить взаимодействие с более широким спектром отраслей и расширить нашу поддержку широкого круга компаний, стремящихся привлечь необходимых им специалистов».

Компания Talent Solutions получила признание Everest Group за ее солидный консультативный потенциал, опыт обслуживания широкого круга клиентов любого размера и постоянные инвестиции в технологии. К ним относятся автоматизированное решение Rapid Recruit для быстрого найма персонала и платформа IntelliReach.

«Глобальное присутствие компании Talent Solutions, ее глубокие знания в различных областях, а также комплексные технологические и аналитические возможности позволили ей создать обширный портфель решений RPO, — заявил директор по практической деятельности Everest Group Анирудха Кулкарни (Anirudha Kulkarni). — Постоянные и целенаправленные инвестиции в совершенствование своего технологического и аналитического комплекса, а также консалтинговых решений позволили ей стать лидером и наиболее успешным поставщиком по итогам глобальной оценки Recruitment Process Outsourcing (RPO) Services PEAK Matrix® Assessment 2022 – Global, проведенной Everest Group, а также лидером по итогам оценки Recruitment Process Outsourcing (RPO) Services PEAK Matrix® Assessment 2022 — EMEA».

Разработанная Everest Group система PEAK Matrix представляет собой комплексную систему оценки, основанную на анализе поставщиков по семи параметрам: внедрение на рынок, состав портфеля, созданная стоимость, видение и стратегия, охват предлагаемых услуг, инновации и инвестиции, географическое присутствие.

ManpowerGroup (NYSE: MAN), ведущий мировой поставщик решений в сфере управления кадрами, помогает организациям трансформироваться на быстро меняющемся мировом рынке труда путем поиска, оценки, развития и управления кадрами, которые позволяют им добиваться успеха. Мы ежегодно разрабатываем инновационные решения для сотен тысяч организаций, предоставляя им квалифицированных специалистов и обеспечивая полноценную и устойчивую занятость для миллионов людей в самых разных отраслях и сферах. Наша экспертная линейка брендов — Manpower, Experis и Talent Solutions — вот уже более 70 лет создает значительную ценность для кандидатов и клиентов более чем в 75 странах. Мы постоянно получаем признание за наши усилия в сфере многообразия как лучшее место работы с точки зрения найма женщин, инклюзивности, обеспечения равенства и соблюдения прав инвалидов. В 2022 году компания ManpowerGroup тринадцатый год подряд была названа одной из самых этичных компаний. Все это упрочило наше положение как бренда номер один для востребованных талантливых специалистов.