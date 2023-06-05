Марат Айдагулов о бизнес-отраслях с наибольшей динамикой

Экономист и общественный деятель Марат Айдагулов в своей новой статье «Тактика поддержки малого и среднего бизнеса. Возможные меры и зоны роста экономики за счет предпринимателей» рассматривает наиболее перспективные отрасли для развития малого и среднего предпринимательства в России.

В первую очередь, Айдагулов отмечает общий мировой тренд на развитие IT-технологий, цифровизацию, а также автоматизацию производственных и бизнес-процессов. Сфера информационных технологий уже долгие годы считается одной из самых перспективных благодаря стабильному росту рынка, постоянному изобретению и внедрению новых технологий, а также стабильно высокому спросу на них. «На фоне текущих санкций, особенно актуальными становятся задачи разработки отечественных аналогов признанного в мире программного обеспечения, — утверждает Айдагулов, — «стабильно развивается рынок IT-услуг, интернет-маркетинг и так далее».

Отмечает экономист и туристическую сферу. «В связи с обострением мировой ситуации и глобальным усложнением опции внешнего туризма для россиян, отрасль внутреннего туризма, а также сфера гостиничного бизнеса и обслуживания туристов в целом стали одними из самых перспективных для малого и среднего бизнеса», — пишет эксперт. Существенно увеличились потоки внутреннего туризма, между тем как развитие инфраструктуры даже в достаточно популярных для путешественников местах порой оставляет желать лучшего. Создание этой инфраструктуры, особенно в различных ценовых сегментах, может стать для бизнесменов настоящей золотой жилой, а также существенно упростить процессы организации путешествий не только для россиян, но и для иностранных туристов.

Традиционно, в качестве высокоприбыльных сфер называются отрасль продуктов питания и агробизнес. Малый и средний бизнес успешно развиваются и в сферах, связанных с производством товаров потребительской группы, в целом: мебели, бытовой техники, косметических средств, текстиля и так далее. Перспективной стала сфера здравоохранения, в частности, оказание медицинских услуг, производство расходных материалов и медицинского оборудования.

«Внимание к отраслям с наибольшей динамикой, следование ключевым бизнес-тенденциям нашего времени и поддержка государства – эти три фактора могут стать ключевыми для существенного роста экономики страны», — заключает Айдагулов.