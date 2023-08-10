Марат Айдагулов о значении ESG-повестки для бизнеса

Экономист и общественный деятель Марат Айдагулов в своей статье «Как бренды работают с социальной миссией» рассуждает об изменениях в мировой и отечественной ESG-повестке, а также о роли этой повестки в предпринимательской деятельности.

ESG расшифровывается как environmental, social and corporate governance, то есть, экология, социальная ответственность и управление. Концепция неразрывно связана с такими тенденциями глобального сообщества как корпоративная социальная ответственность (КСО) и устойчивое развитие. ESG, в свою очередь, представляет из себя специфический метод оценки бизнеса с позиции соответствия целям устойчивого развития, требованиям местного сообщества, инвесторов и государства. Соответствие бренда критериям оценивается специальными рейтинговыми агентствами, которые определяют вклад компании в решение, в частности, экологических или социальных проблем общества.

Что на практике даёт бизнесу присутствие в ESG-рейтингах и следование повестке как таковой? Прежде всего, всё это существенно сказывается на инвестиционной привлекательности. «Согласно опросу «Эксперт РА», более 80% компаний, получивших ESG-рейтинг, отмечают расширение круга инвесторов и акционеров, рост доверия заинтересованных сторон, усиление репутации компании, возможность показать устойчивость бизнес-модели и получить sustainability-linked-финансирование», — утверждает Айдагулов.

Вовлеченность бренда в ESG-повестку влияет и на отношение клиентов к предлагаемому продукту: не секрет, что в настоящее время общественный запрос нацелен на оценку вовлеченности предпринимательства в решение глобальных проблем, а клиенты склонны выбирать бренды со схожими ценностями.

Эксперт приводит данные исследований, так, по данным опроса компании EY, проведённого в 2020 году, среди институциональных 98% опрошенных заявили, что строго отслеживают ESG-рейтинг компании. «Среди компаний с наиболее развитыми ESG-практиками 43% чаще увеличивают свою прибыльность, а руководители еще 52% фирм считают, что ESG оказывает огромное влияние на получаемую прибыль», — пишет Айдагулов, ссылаясь на доклад американской технологической компании IBM. Также, стоит иметь в виду, что в России уже более трети крупнейших банков уже внедрили в кредитный процесс ESG-оценку компаний, еще 20% — планируют внедрить.

Для экологически и социально ответственных компаний существуют налоговые льготы. С другой стороны, именно основываясь на ESG-критериях, порой вводятся ограничения на деятельность компаний, а также на твердые выбросы, парниковые газы и пластик.

«Общий объем финансовых ресурсов, которые направлены на реализацию политики ESG в мире, достигает около 50 триллионов долларов, и эта цифра увеличивается с каждым годом», — утверждает эксперт.