Марат Айдагулов об экономическом потенциале Африки

Всем известно весьма непростое положение африканского континента в мировой экономике: географические особенности, длительная борьба с последствиями колонизации, климатическая специфика – всё это не могло не сказаться, в частности, на экономическом развитии региона. Экономист Марат Айдагулов в своей новой статье «Перспективы сотрудничества российского бизнеса со странами Африки» освещает текущее положение континента и прогнозы экспертов относительно его будущего на мировой экономической арене.

«В Африке живет около 17% мирового населения, однако доля континента в глобальном ВВП, по данным Всемирного экономического форума (ВЭФ), составляет всего 3%», — указывает Марат Айдагулов. Он подчеркивает, что в 2020 году на страны Африки приходилось всего 2,2% мирового экспорта и 2,9% импорта – этот показатель целого континента сравним с показателями отдельных развитых стран, так, в том же году экспорт Франции составил 2,4%, а импорт – 3,4%. Показатели ряда других стран, например, Германии, еще выше. По данным же Международного валютного фонда, объем экономики африканских стран в 2021 году составлял всего 2,7 триллиона долларов. Айдугулов обращает внимание на то, что эксперты предсказывают существенный рост данных показателей. Так, Институт исследований в области безопасности (ISS Africa) ожидает, что показатель объёма экономики достигнет 8,5 триллиона долларов, Renaissance Capital прогнозируют 29 триллионов.

«Африканский континент сейчас является одним из самых привлекательных рынков сбыта, а некоторые отрасли африканской экономики уже занимают важное место в системе мировой экономики. Нельзя забывать, прежде всего, о том, что страны Африки обладают огромными запасами полезных ископаемых, которые пользуются спросом по всему миру, более того, по ряду ресурсов (например, по залежам кобальта, на котором завязана зелёная энергетика) континент занимает первое место в мире. На континенте хорошо развита добывающая промышленность, в частности, в Алжире и Нигерии – добыча газа, в ЮАР и Анголе алмазов, в Демократической Республике Конго – редкоземельных металлов», — пишет эксперт.

«Как утверждает директор Института Африки РАН Ирина Абрамова, в ближайшем будущем, через 15–20 лет, именно этот континент будет определять демографическую картину мира и влиять на масштабы мирового потребительского спроса», — пишет Айдагулов. Уже сейчас большинство стран Африки крайне заинтересованы в развитии своей инфраструктуры. Растёт спрос на автомобили и спецтехнику, при участии России на континенте развивается ряд проектов в сфере энергетики и сельского хозяйства, идёт интеграция стран Африки с такими международными объединениями как БРИКС и ЕАЭС – все эти факторы указывают на то, что в будущем роль африканских стран как экономических партнёров в мировом сообществе будет с каждым годом лишь возрастать.